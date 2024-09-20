Акция «На работу на велосипеде и СИМ» проходит в Петербурге. Как вы к ней относитесь?

В Петербурге 20 сентября проходит акция «На работу на велосипеде и СИМ». Три раза в год ее участники на один день отказываются от автомобилей и общественного транспорта в пользу велосипедов, самокатов, моноколес и т.п. В соцсетях начинают появляться фотоотчёты.
Для участников акции утром открылись пять энергетических точек в Петербурге и одна в Гатчине, где раздают напитки, еду и сувениры. Одна вечерняя точка будет работать у «Чкаловской». Различные заведения приготовили для участников специальные бонусы, сообщается в соцсетях акции.
На автомобильной ситуации акция практически не сказывается. Загруженность дорог утром достигла обычных 5 баллов по шкале «Яндекса».
Как вы относитесь к акции «На работу на велосипеде и СИМ»?
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