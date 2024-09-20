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Город Акция «На работу на велосипеде и СИМ» проходит в Петербурге. Как вы к ней относитесь?

Акция «На работу на велосипеде и СИМ» проходит в Петербурге. Как вы к ней относитесь?

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34 комментария

В Петербурге 20 сентября проходит акция «На работу на велосипеде и СИМ». Три раза в год ее участники на один день отказываются от автомобилей и общественного транспорта в пользу велосипедов, самокатов, моноколес и т.п. В соцсетях начинают появляться фотоотчёты.

Для участников акции утром открылись пять энергетических точек в Петербурге и одна в Гатчине, где раздают напитки, еду и сувениры. Одна вечерняя точка будет работать у «Чкаловской». Различные заведения приготовили для участников специальные бонусы, сообщается в соцсетях акции.

На автомобильной ситуации акция практически не сказывается. Загруженность дорог утром достигла обычных 5 баллов по шкале «Яндекса».

Как вы относитесь к акции «На работу на велосипеде и СИМ»?

Участвую.
Раньше участвовал.
Позитивное начинание, но сам не участвую.
А я езжу на велосипеде, но не считаю, что нужны какие-то акции.
Отношусь негативно.
Сначала организуйте инфраструктуру, а потом призывайте людей ездить на велосипедах.
Мне вообще не нравятся велосипеды и СИМ.
Не знал об этой акции.
Мне всё равно.

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Комментарии
34
kotelok
2 часа
Если пешком-метро-пешком, то от дома до офиса стабильно 60-70 минут (и максимум комфорта). На машине - 40-120 минут (т.к. непредсказуемые пробки, и всю дорогу в напряжении). А если на велосипеде, то: 1. Неудобства в пути, т.к. инфраструктуры нет, по дорогам опасно, по тротуарам невежливо по отношению к пешеходам (да и на каждом ПП спешиваться). 2. На работу приезжаешь потный и приходится тратить 10-15 минут на душ (если он вообще в офисе предусмотрен). 3. Приходится с собой сменную одежду возить (и полотенце). 4. В зимний сезон не особо применимо. 5. В большинстве случаев - проблемы с парковкой возле офиса (просто оставишь - украдут, в офис не всегда можно поставить, а закрытые/охраняемые велосипедные парковки есть далеко не везде).
AEG1
2 часа
"Как вы к ней относитесь?" Почему нет? Только пусть они все соблюдают ПДД.
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