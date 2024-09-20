Пешеход погиб под колёсами грузовика на «Сортавале»

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, получившего несовместимые с жизнью травмы на федеральной трассе во Всеволожском районе Ленобласти.
По данным «Фонтанки», авария произошла на 29-м километре «Сортавалы» немногим позже полуночи 20 сентября. Под колёса грузового Shacman, за рулём которого сидел 52-летний уроженец Мурманской области, угодил мужчина.
Пешеход умер на месте. На вид ему было 35–45 лет.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что грузовик наехал на мужчину, который находился на проезжей части. Полиция выясняет, при каких обстоятельствах он оказался на дороге.