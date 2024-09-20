    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, зап

    770мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.7eur103.25

    Пешеход погиб под колёсами грузовика на «Сортавале»

    2504
    2 комментария

    Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, получившего несовместимые с жизнью травмы на федеральной трассе во Всеволожском районе Ленобласти.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным «Фонтанки», авария произошла на 29-м километре «Сортавалы» немногим позже полуночи 20 сентября. Под колёса грузового Shacman, за рулём которого сидел 52-летний уроженец Мурманской области, угодил мужчина.

    Пешеход умер на месте. На вид ему было 35–45 лет.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что грузовик наехал на мужчину, который находился на проезжей части. Полиция выясняет, при каких обстоятельствах он оказался на дороге.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с пешеходомДТП в Ленобласти
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close