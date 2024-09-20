Страшное ДТП в Москве: такси ударом сзади укоротило вдвое

Три человека погибли и четыре пострадали в результате ДТП на Мичуринском проспекте на западе Москвы ночью 20 сентября.
Как сообщает городская прокуратура, автомобиль такси остановился на светофоре, и в него сзади влетел «Форд» под управлением 27-летнего мужчины. Удар был такой силы, что заднюю часть такси смяло полностью.
Погибли водитель такси и две его молодые пассажирки, 23 и 25 лет. Ещё один пассажир такси выжил, но был госпитализирован. В больницу доставлены также водитель «Форда» и два его пассажира.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть трех человек). Прокуратура округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
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