«ГАЗель» отправила в кювет автобус с пассажирами во Мге. Есть пострадавшие

Рейсовый автобус с десятком пассажиров попал в ДТП в Кировском районе Ленобласти вечером 19 сентября. Два человека получили травмы.
На перекрестке улицы Шмидта и Советского проспекта во Мге столкнулись автобус маршрута №572 «Кировск — Мга» и грузопассажирская «ГАЗель», сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу Леноблпожспаса. На кадрах с места аварии видно, что автобус от удара съехал в кювет. У него разбито лобовое стекло со стороны водителя. У микроавтобуса сильная вмятина в районе передней пассажирской двери.
Спасатели прибыли на место около восьми часов вечера. Они отключили у машин аккумуляторы. По предварительным данным правоохранителей, пострадали в ДТП двое: пассажирка автобуса и водитель «ГАЗели». С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в ЦРБ Шлиссельбурга.