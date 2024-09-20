Пролетела метров 30. KIA сбил пенсионерку на Среднегаванском

Пожилая женщина пострадала в ДТП в Василеостровском районе Петербурга вечером 19 сентября. Попытка перейти дорогу в неположенном месте закончилась в больнице.



ДТП случилось около 17:50 у дома 13 по Среднегаванскому проспекту, сообщает «Дорожный инспектор». По предварительным данным, мужчина на KIA Optima сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

От удара пенсионерка пролетела метров тридцать, но к счастью, осталась жива, пишут в группе. Женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.