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    Пролетела метров 30. KIA сбил пенсионерку на Среднегаванском

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    Пожилая женщина пострадала в ДТП в Василеостровском районе Петербурга вечером 19 сентября. Попытка перейти дорогу в неположенном месте закончилась в больнице.

    ДТП случилось около 17:50 у дома 13 по Среднегаванскому проспекту, сообщает «Дорожный инспектор». По предварительным данным, мужчина на KIA Optima сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

    От удара пенсионерка пролетела метров тридцать, но к счастью, осталась жива, пишут в группе. Женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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