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Общество В мире появилась страна, полностью победившая проказу. Это государство на Ближнем Востоке

В мире появилась страна, полностью победившая проказу. Это государство на Ближнем Востоке

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Королевство Иордания стало первой страной в мире, полностью победившей проказу. Случаи заболевания не регистрировались в стране более двадцати лет, сообщает 19 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ направила в королевство независимую группу экспертов, которая подтвердила, что проказа в Иордании ликвидирована.

«ВОЗ поздравляет Иорданию с этой впечатляющей вехой», — сказал генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, отметивший, что человечество страдает от проказы на протяжении тысячелетий.

«Ликвидация в Иордании этого древнего заболевания является исторической вехой в области общественного здравоохранения и огромным успехом усилий по ликвидации проказы во всем мире», — заявила Сайма Вазед, региональный директор ВОЗ по Юго-Восточной Азии, возглавляющая Глобальную программу по борьбе с проказой.

Проказа встречается более чем в 120 странах. Ежегодно регистрируется более 200 000 новых случаев заболевания.

Проказа, также известная как болезнь Хансена, является хроническим инфекционным заболеванием, вызываемым микобактериями лепры. В первую очередь она поражает кожу, периферические нервы, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. При отсутствии лечения проказа может привести к необратимому повреждению кожи, нервов, конечностей и глаз. Ранняя диагностика и лечение могут предотвратить инвалидность.

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Комментарии
1
Дондигидон
11 минут
РФ это не грозит, т.к. из таджкий привезут.
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