В мире появилась страна, полностью победившая проказу. Это государство на Ближнем Востоке

Королевство Иордания стало первой страной в мире, полностью победившей проказу. Случаи заболевания не регистрировались в стране более двадцати лет, сообщает 19 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ направила в королевство независимую группу экспертов, которая подтвердила, что проказа в Иордании ликвидирована.



«ВОЗ поздравляет Иорданию с этой впечатляющей вехой», — сказал генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, отметивший, что человечество страдает от проказы на протяжении тысячелетий.



«Ликвидация в Иордании этого древнего заболевания является исторической вехой в области общественного здравоохранения и огромным успехом усилий по ликвидации проказы во всем мире», — заявила Сайма Вазед, региональный директор ВОЗ по Юго-Восточной Азии, возглавляющая Глобальную программу по борьбе с проказой.

Проказа встречается более чем в 120 странах. Ежегодно регистрируется более 200 000 новых случаев заболевания.