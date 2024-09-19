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    В Хабаровском крае музыкально одарённый пёс помог найти заблудившихся грибников

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    Собака помогла спасателям в поисках заблудившихся грибников в Хабаровском крае. Пёс старательно «подпевал» сирене служебного автомобиля. Подробности 19 сентября в телеграм-канале сообщает региональный главк МЧС.

    МЧС Хабаровского края

    Двое мужчин потерялись в лесу в районе поселка Даппы. Прибывшие на место спасатели МЧС России включили сирену на своём автомобиле, чтобы грибники могли выйти на звук.

    Мимо пробегала собака, которая решила принять участие в спасательной операции. Четвероногий начал выть под аккомпанемент сирены. Через какое-то время мужчины действительно вышли из леса на звук «дуэта».

    Пес получил вкусную награду и отправился по своим делам.

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