В Хабаровском крае музыкально одарённый пёс помог найти заблудившихся грибников

Собака помогла спасателям в поисках заблудившихся грибников в Хабаровском крае. Пёс старательно «подпевал» сирене служебного автомобиля. Подробности 19 сентября в телеграм-канале сообщает региональный главк МЧС.
МЧС Хабаровского края
Двое мужчин потерялись в лесу в районе поселка Даппы. Прибывшие на место спасатели МЧС России включили сирену на своём автомобиле, чтобы грибники могли выйти на звук.
Мимо пробегала собака, которая решила принять участие в спасательной операции. Четвероногий начал выть под аккомпанемент сирены. Через какое-то время мужчины действительно вышли из леса на звук «дуэта».
Пес получил вкусную награду и отправился по своим делам.