«Нет необходимых ресурсов»: Финляндия отказалась принять на лечение тяжелораненых пациентов из сектора Газа

Финляндия отказалась принять на лечение тяжелораненых пациентов из сектора Газа, о помощи которым просила Европейская комиссия. Об этом 19 сентября сообщает издание Yle.

Письмо Еврокомиссии Финляндии и другим странам ЕС было отправлено еще в мае текущего года. Комиссары Стелла Кириакидес и Янез Ленарчич со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценивали количество пациентов, нуждающихся в критической помощи в Газе, примерно в 9 000 человек (отдельно упоминались 109 тяжелораненых детей). Однако Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии пояснило, что письмо осталось без ответа, поскольку у страны «нет необходимых ресурсов для удовлетворения запросов на эвакуацию пациентов».

В Министерстве отметили, что Финляндия в вопросах эвакуации пациентов «решила сделать приоритетным оказание помощи Украине», а жителям Газы оказывается помощь через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, Международный комитет Красного Креста и Всемирную продовольственную программу. Помимо этого из Финляндии в Египет был направлен эксперт по международным спасательным операциям для поддержки эвакуации граждан ЕС из Газы и поддержки эвакуации пациентов ВОЗ в страны ЕС.

Швеция также ответила на просьбу еврокомиссаров отрицательно. В Стокгольме заявили, что могут помочь большему количеству людей, чем отдельными эвакуациями, предоставляя техническое оборудование и больничные принадлежности, необходимые для здравоохранения.