Чисто, зелено и незатратно: какие принципы лежат в основе экологичного образа жизни в новых кварталах

У Санкт-Петербурга оказался самый высокий экоиндекс в стране, по итогам исследования 2ГИС и РУДН. Оценивалась близость к водным объектам, количество пунктов раздельного сбора мусора на 100 тыс. населения, частота использования общественного транспорта, развитие велоинфраструктуры и многое другое. В некоторых районах новой застройки, откликаясь на общественный запрос, такие условия стремятся сегодня создавать изначально.



Так хотят покупатели

Тенденция к экологичному образу жизни — это не просто модный тренд, это в первую очередь забота о своем комфорте и здоровье. Как отметил директор департамента развития проектов Setl Group Павел Мельников, современные покупатели хотят знать, что при строительстве их дома были использованы экологически чистые материалы. Кроме того, люди предпочитают видеть в жилых комплексах креативные пространства, зоны отдыха, закрытые от машин дворы, зонирование площадок для занятий спортом и детских, ландшафтный дизайн и озеленение. При этом многие стремятся выбирать место жительства рядом с парками и водоемами.



Запрос на экологию у клиентов всегда был достаточно высок, но ощутимо вырос в постпандемийное время, подчеркнули в пресс-службе Группы «Эталон». По словам экспертов компании, локация объекта (близость зеленых зон, парков, водоемов) и благоустройство самого жилого комплекса для многих являются ключевыми факторами при выборе жилья. А разделение пешеходных и автомобильных потоков, использование экологически чистых и безопасных материалов, применение энергоэффективных технологий, газоны, кусты, деревья, велодорожки, места для занятий спортом — всё это является плюсом для потенциальных клиентов и становится must have на рынке новостроек.



— Мы не удивлены высоким запросом покупателей в Петербурге и Ленобласти на экологичное жилье, — добавил руководитель направления разработки продукта ГК «А101» в Санкт-Петербурге Булат Мирзаханов. — В том числе, с учетом этого тренда мы выбирали места под проекты — вблизи знаковых природных достопримечательностей, таких, как Дудергофские высоты и озера в Лаголово или Колтушские высоты во Всеволожске. Все существующие зеленые насаждения и водные объекты должны быть сохранены и облагорожены, а естественный ландшафт — остаться неизменным. Именно такой подход ГК «А101» использует при проектировании всех своих районов.



— Мы подходим к удовлетворению этого запроса покупателей комплексно, начиная от «зеленого» строительства до технологических решений, — говорит Наталия Коротаевская, коммерческий директор Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и ЛО. — Например, использование собственных технологий в индивидуальных тепловых пунктах, а также увеличенный слой утеплителя стен, кровли и цоколя уменьшает теплопотери дома до 50 %, а расходы за отопление сокращает до 40 %. За оптимальный микроклимат отвечает система циркуляции воздуха, которая позволяет проветривать квартиру без открывания окон и чистит входящий поток воздуха угольными фильтрами. Поскольку естественный солнечный свет очень важен для здоровья, наши широкоформатные окна обеспечивают на 30 % больше естественного освещения.



Как добавила Ирина Межейникова, директор проекта «Юнтолово» компании «Главстрой Санкт-Петербург», одна из характеристик, на которую обращает внимание покупатель при выборе жилья, — локация объекта. Такие точки притяжения, как река, залив, водоем, заповедник, сквер, считываются людьми как «эко». И если девелопер развивает эту историю в своем проекте, поддерживает ее в концепции созданием парков, зеленых рекреационных зон, пешеходных аллей, в целом выделяет значительную площадь под озеленение комплекса, то это вполне попадает под категорию экорайона.



— Зеленые технологии при возведении корпусов используются для проектов комфорт-класса и выше, так как это ведет к увеличению себестоимости строительства, — говорит она. — По нашим данным, в Петербурге соответствуют экологическому стандарту менее 5 % новостроек, в том числе и парк-квартал «Юнтолово», получивший класс энергоэффективности А. Наконец, сами люди взяли курс на здоровый образ жизни, застройщики понимают, что не только квартиры, но и придомовая территория должна совпадать с представлениями клиента о «том самом» доме.

— 15 лет назад мало кто занимался раздельным сбором мусора, а сегодня это весьма востребованная услуга, — говорит Екатерина Ульянова, директор департамента маркетинга и продукта Glorax. — В жилых комплексах появляется dog-friendly инфраструктура, и если 10 лет назад ее нельзя было и представить, то сегодня в Минстрое даже разрабатывается отдельный ГОСТ для дрессировочных и игровых площадок в новых районах.



По словам Натальи Кукушкиной, начальника отдела продукта и аналитики Группы ЦДС, не существует единого понятия «экологичный образ жизни». Для кого-то это будет жизнь в экологически чистом районе, ближе к природе. Это наиболее распространенное понимание. Более специализированное и узкое — образ жизни, который включает в себя конкретные действия, например сдавать мусор в переработку, пользоваться общественным транспортом вместо личного и т.д.



— Многие горожане сегодня стремятся жить ближе к природе, — добавила эксперт. — И часть городских локаций — Парголово, Курортный район, Петергоф — отвечают этим требованиям. Если же проект в сложившейся городской застройке, как, например, наш квартал ЦДС «Чёрная речка», то близость к природе может быть обеспечена за счет богатого озеленения во дворах, приватности территории, разделения потоков машин и пешеходов.



Если брать раздельный сбор мусора, то, по словам эксперта, он приживается не во всех домах, и где-то это работает, где-то нет. Большим спросом пользуется велоинфраструктура, но это больше касается общего тренда на ЗОЖ, чем осознанной экологичности. А вот зарядные станции для электромобилей не очень востребованы в новых кварталах — по крайней мере на окраинах Петербурга. Также к теме экологии можно отнести класс энергоэффективности здания — чем он выше, тем меньше потери энергии и, следовательно, коммунальные платежи.

Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест», отметил, что благоприятная окружающая среда для жизни стала одним из приоритетов при выборе новостройки. И если раньше экологичность воспринималась многими как второстепенный фактор, то теперь забота о здоровье выходит на первый план.



— У нас, например, сам факт расположения природных парков и лесных массивов рядом с кварталами «Окла» и «Янила» — ключевой аргумент для покупки здесь жилья семьями с детьми, — говорит он. — Вопросы экологии важны и для представителей поколений миллениалов и зумеров, они больше обращают внимание на «начинку» дома: безопасность отделочных материалов, энергоэффективность комплекса, наличие раздельного сбора мусора и т.д.

Новый район — новый образ жизни

Как считает Екатерина Ульянова, запрос на экологичный образ жизни — это прежде всего запрос на сохранение и улучшение здоровья человека, физического и ментального.

— GloraX привлек экспертов из других отраслей в создание концепций проектов и благоустройства — нейропсихологов, аллергологов, биоинженеров, создав лабораторию продуктовых решений GloraX Lab, — рассказала она. — Мы учитываем исследования ученых при проектировании жилой среды, чтобы повысить качество жизни наших резидентов — снизить стресс и улучшить самочувствие, повысить концентрацию можно благодаря использованию в средовом дизайне определенных цветов, материалов разных фактур, подбирая растения, оказывающие благоприятное воздействие на наш организм.



В Группе «Эталон» добавили, что удовлетворить запрос клиента компании помогают выбор локации для нового ЖК, сохранение деревьев и природных объектов, использование современных экологичных материалов и энергоэффективных технологий в строительстве, умные системы контроля за потреблением ресурсов, продуманные системы вентиляции и освещения, места для раздельного сбора мусора.

— Мы при планировании своих жилых комплексов всегда стараемся обеспечивать комфортную экосреду, — дополнил Павел Мельников, — создаем новые парки, скверы, благоустраиваем набережные, ежегодно в наших жилых проектах высаживаем деревья, кустарники и прокладываем экологические маршруты и велодорожки, занимаемся благоустройством территорий вокруг ЖК.

Ирина Межейникова добавила, что «зеленые» рекреационные зоны, грамотно интегрированные в жилую среду ЖК, действительно оказывают влияние на спрос, поэтому расположение комплекса рядом с парком или заказником — это преимущество, повышающее видовые характеристики.



— Но, повторюсь, девелоперы также стремятся озеленять территорию и не жалеть средств на благоустройство, — продолжила она. — К примеру, в «Юнтолово» 25 % отведено под общественные и «зеленые» зоны. Кроме того, к завершению строительства всех очередей все кварталы экорайона будут объединены сетью пешеходных и велодорожек, которые не будут пересекаться с проезжей частью и магистралями.

— Мы применяем безопасные и ресурсосберегающие технологии, экологичные материалы, учитываем весь спектр влияния строительства и эксплуатации жилого комплекса на окружающую среду, — уточнил Ян Фельдман. — ЗОЖ подразумевает многообразие сценариев, поэтому «экологичных» элементов много не бывает. Мы, к примеру, озеленяем кварталы сверх нормативов и зонируем пространства с помощью природы — кустарников, деревьев, тропинок, «живых» изгородей и других элементов ландшафтного дизайна. Жители могут выбрать по душе любой «экологичный» сценарий — наслаждаться пением птиц, заниматься йогой на свежем воздухе, играть в бадминтон или кататься на велосипеде. Инфраструктура для детских и спортивных зон у нас также «заточена» на экологичность: мы используем оборудование с применением природных материалов.



В 2023 году Setl Group разработал стандарт экологичного строительства SetlGreen, который применяется в проектах комфорт- и высокого комфорт-класса и позволяет сформировать экологически чистое пространство для жизни людей. По словам директора Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Ольги Трошевой, это дополнительные рекреационные зоны — парки и скверы, площади, аллеи, променады с авторским благоустройством и озеленением, а также оборудование из природных натуральных материалов для детских и спортивных площадок. Сюда же входят энергоэффективные технологии, в числе которых оптимизация наружного освещения, автоматическое регулирование температуры в помещениях, датчики движения и светодиодные осветительные приборы, комбинированный фасад и светоотражающее остекление улучшают тепло- и шумоизоляцию, такое остекление предотвращает перегрев квартиры в летнее время и сохраняет тепло зимой.



— Наш проект «А101 Всеволожск» предусматривает высокий уровень интеграции жилой застройки в существующий природный ландшафт, — говорит Булат Мирзаханов. — При благоустройстве будут максимально сохранены растущие на территории кустарники и деревья — березы, осины и сосны. Разумеется, дворы и дополнительно озеленят растениями, которые традиционно произрастают в этой местности. Причем они будут подобраны так, что в районе будет что-то цвести практически непрерывно с мая по октябрь.

Как рассказала Наталия Коротаевская, поскольку есть стабильный запрос на качественное благоустройство, в компании разработали концепцию дендродворов. Например, в «Аквилон Leaves» взяли за основу природный принцип «биомов» — точечное зонирование, деревья и кустарники распределены по территории всего двора. В рамках «Аквилон Stories» двор будет украшать аллея «линейного дендропарка», которая объединит детские и спортивные площадки, сквер с шезлонгами и даже огород с фруктовым садом. А в ЖК «FoRest Аквилон» рядом с Юнтоловским заказником решили «впустить» этот заказник внутрь комплекса.



Покупатель стал новоселом



Клиенты, которые уже стали жителями новых домов, хотят получить органичный баланс между наличием парков, зеленых зон, с одной стороны, и хорошей транспортной, торговой и иной инфраструктурой — с другой. Как уточняют в Группе «Эталон», поддержание экологичной среды нового жилого комплекса зависит в том числе и от собственников, поэтому эффективные коммуникации между жильцами и управляющей компанией, создание домовых порталов и чатов уже давно стали данностью среди управляющих компаний наших домов.

Павел Мельников подчеркнул, что именно для новоселов кроме удобства и экологии немаловажными являются энерго- и водоэффективные технологии, ведь они помогают максимально сохранять в домах тепло, а значит, и экономить на коммунальных платежах.

— Обычно, если человек выбирает жилой комплекс по критериям экологичности, в будущем у него этот запрос становится только больше, например возникает желание организовать раздельный сбор мусора вместо обычного, — пояснил он. — Однако зачастую в многоквартирном доме очень сложно что-либо сделать без помощи УК, будь то организация субботника или высадка кустарников и деревьев. Поэтому для реализации раздельного сбора мусора мало просто желания жителей, тут требуется участие УК, которая должна помочь организовать весь процесс.



У новоселов добавляется еще и запрос на различные активности на территории жилого комплекса. И для этого спортивные объекты, по мнению Ирины Межейниковой, должны быть разноплановыми.

— Этой весной в «Юнтолово» мы открыли скейт-парк с памп-треком и рампой, — говорит она. — Летом начала работу крытая площадка для йоги и занятий лечебной физкультурой. Кроме того, у нас функционирует гребной клуб «Причал’Ю». Немного освоившись в пространстве ЖК, жители обращают внимание на взаимодействие с точками притяжения, с местоположением нового дома. Если это заказник, то, конечно, смотрят на наличие экотропы. Во-первых, там можно заниматься рутинными активностями: бегом, финской ходьбой. Во-вторых, территория вдоль прогулочного маршрута, рядом с естественными ручьями, подходит для медитативного отдыха с семьей и друзьями или орнитологических экскурсий.



— У нас, как правило, новоселы вскоре начинают проявлять заботу и об окружающей среде, — добавил Ян Фельдман. — Комьюнити жителей активно выступает за все «экологические» инициативы: раздельный сбор мусора, использованных батареек, сбор вторсырья, ненужной одежды. Кроме того, наши Соседские центры регулярно инициируют обучающие мероприятия по ответственному взаимодействию с природой.

УК в помощь

Застройщик не может насильно внедрить экологичный образ жизни в своем ЖК, так что роль жителей в этом очень велика, считает Наталья Кукушкина. Сколько ни устанавливай ящиков для сбора батареек или пластиковых крышечек, это работает, только если люди хотят ими пользоваться.

— Разумное потребление, в том числе воды и электричества, соблюдение правил раздельного сбора мусора, поддержание чистоты территории и зеленых насаждений — это совместная работа жителей и УК, — дополнили в Группе «Эталон». — В наших ЖК регулярно проводятся субботники, жильцы убирают двор, сажают деревья, а материалы и инструменты предоставляет УК.



— Жители новостроек либо управляющая компания часто инициируют установку контейнеров для раздельного сбора мусора, — говорит Ольга Трошева. — УК выбирает оператора (подрядчика) для этого, заключает с ним договор. После чего подрядчик устанавливает накопители. Контейнеры опустошаются силами оператора — он вывозит отходы на предприятия по переработке мусора.

— Мы стараемся минимизировать воздействие наших проектов на окружающую среду, — продолжил Булат Мирзаханов. — Раздельный сбор уже стал в наших районах привычным, и практика показывает, что если для жителей создать удобную инфраструктуру по раздельному сбору отходов, то для большинства из них даже не нужна информационная кампания — они уже готовы разделять мусор. Но это базовый уровень. Если же говорить об отдельных пассионарных жителях, то в практике ГК «А101» есть множество примеров, когда они выходили со своими предложениями или участвовали в экоинициативах Группы в Новой Москве — например, создавали зимние домики для полезных насекомых или облагораживали ближайшую к ЖК лесную тропу. Все эти подходы мы перенесем и в проекты Группы в Ленобласти.



Ирина Межейникова рассказала про еще один неочевидный, но весьма характерный для жизни в стиле «эко» атрибут — экологичное общение с теми, кто живет рядом. Девелопер, со своей стороны, может поддерживать атмосферу добрососедства в жилом комплексе.

— В планах у нас — разработать для экорайона «Юнтолово» систему навигации между кварталами с указанием интересных и функциональных мест, что также будет мотивировать юнтоловчан больше гулять, знакомиться, выстраивать взаимоотношения друг с другом, — пояснила она. — В таком случае жители готовы и хотят принимать активное участие в поддержании порядка как около дома, так и во всем комплексе, в том числе и посредством субботников. А для УК взаимодействовать с соседским сообществом важно, потому что любая ответная реакция — жалобы, просьбы, советы, благодарности и т.д. — улучшает качество продукта.



По словам Екатерины Ульяновой, иногда нужен лишь небольшой стимул, чтобы из скромной инициативы родилось нечто большее, полезное для окружающих, для среды, в которой мы живем.

— Так мы пришли к идее создания GloraX Life — комьюнити жителей наших проектов, которые ведут здоровый, экологичный образ жизни. Они не просто соседи, они — единомышленники, посещающие вместе велоэкскурсии, спортивные марафоны с блогерами и профессиональными тренерами, участвующие в семинарах, лекциях и городских событиях. А GloraX помогает им в организации этих активностей и с радостью поддерживает такие инициативы.

— Многие из инициатив наших жителей берутся на вооружение управляющими компаниями, — говорит Ян Фельдман. — «Ленстройтрест» в свою очередь предлагает жителям различные инструменты, чтобы улучшать жизнь в своих кварталах. К примеру, есть программа «квартальных кошельков», куда аккумулируются средства самого застройщика, а жители могут тратить их на дополнительные объекты благоустройства после голосования. Чаще всего голоса отдают за обустройство новых велопарковок, дополнительное озеленение, установку новых игровых комплексов и т.д.



Не все так просто

Как подчеркнули в Группе «Эталон», основные сложности связаны с естественным ростом городов, увеличением численности населения и транспорта, что ведет к повышению потребления ресурсов и негативному воздействию на природу. Еще один фактор — высокая стоимость современных энергоэффективных технологий и материалов.



— Еще одна извечная дилемма — желание клиентов быть в центре технологичного мегаполиса, одновременно оставаясь в тишине зеленого района, — уточнили эксперты компании. — Кроме того, жители новостройки — люди с различными интересами, поэтому решение о том, какими общественными пространствами наполнить ограниченную внутридомовую территорию, — это всегда компромисс.

— Основные сложности и проблемы в формировании экосреды в новых кварталах связаны с неоднородностью жителей и их жизненных позиций, — продолжил Павел Мельников. — Самый наглядный пример — раздельный сбор мусора: если бОльшая часть жителей не готовы этим заниматься, то реализовать это будет невозможно.



Ян Фельдман напомнил, что экологически чистое и комфортное для жизни пространство необходимо формировать изначально, и по ходу проекта вряд получится внести какие-то ранее не учтенные изменения.

— Ориентация корпусов по сторонам света, расположение входов, цвета фасадов, гармонирующих с природой, внутриквартальные проезды, дворы без машин, начинка общественных зон — мы, к примеру, все эти составляющие закладываем еще на стадии концепции проекта, — подытожил он.



По мнению Булата Мирзаханова, ключом к успеху в реализации проектов в области устойчивого развития является мотивация — часто нужно лишь начать взаимодействие с отдельными активистами, и они сами формируют вокруг себя группы единомышленников, которые нужно лишь профессионально направить. Эксперт считает, что у людей есть четкая потребность сделать место своего обитания комфортнее, экологичнее и уютнее. Более того, если человек вкладывает в улучшение района свое время и силы, значит, он, скорее всего, будет жить там долго, вероятно, порекомендует его своим друзьям и знакомым. Так что в таких программах есть и бизнес-потенциал.



— Во-первых, далеко не каждый жилой комплекс соседствует с парком, сквером или водоемом, — добавила Ирина Межейникова. — Во-вторых, отвести значительную площадь под озеленение и создание рекреационных зон возможно только на крупном земельном участке, территорию которого девелопер планирует развивать комплексно: то есть застройщик продумал и рассчитал необходимое количество социальной, коммерческой инфраструктуры, предусмотрел строительство дорог, детских и спортивных площадок так, что может грамотно вписать в пространство ЖК парк, зеленую аллею и т.д.

