В Калужской области будут штрафовать за публикацию фото и видео украинских БПЛА

В Калужской области начнут штрафовать за размещение фото и видео с украинскими беспилотниками в соцсетях и СМИ. Соответствующее решение приняли в четверг, 19 сентября, на заседании областного Законодательного cобрания, трансляция которого велась на портале органов власти региона.



«Аналогичные решения уже приняты в ряде регионов. Сообщать такую информацию необходимо в силовые структуры», — написал губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Официальный документ с указанием размеров штрафов пока не опубликован. Однако, как сообщает ГТРК «Калуга», нарушившие постановление физлица должны будут заплатить 4 тысячи рублей, должностные лица — 40 тысяч рублей, а юрлица — 100 тысяч рублей.

В марте этого года подобное ограничение ввели в Ленинградской области, где теперь запрещена публикация и распространение любой информации, в том числе фото и видео, об объектах Минобороны РФ, а также сооружений систем связи, систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон Ленинградской области.

В апреле стало известно, что штрафовать за публикацию информации о последствиях применения беспилотников хотят в Петербурге. Проект изменений в Закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» опубликовали на портале антикоррупционной экспертизы 22 апреля.