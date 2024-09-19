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Образ жизни В России — сезон простуд. Вирусологи ответили, грозит ли нам новая пандемия и помогут ли прививки

В России — сезон простуд. Вирусологи ответили, грозит ли нам новая пандемия и помогут ли прививки

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1 комментарий
Россияне стали чаще жаловаться на ОРВИ

С приходом осени начался сезон простуд. В общественном транспорте теперь чаще можно заметить чихающих и кашляющих людей, которых сторонятся окружающие. Роспотребнадзор зафиксировал резкое увеличение в России новых вариантов коронавируса. Речь идет о штаммах KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT. Они более заразны и способны обходить иммунитет, сообщили в ведомстве. Как проходит течение болезни у россиян и грозит ли нам новая пандемия, рассказывают коллеги из NGS.RU.

«Переболели семьей»

Есть те, кто относительно легко перенес простуду этой осенью. Другим повезло меньше — дошло до сильного кашля, озноба и назначения антибиотиков. Об этом читатели NGS.RU рассказали в telegram-канале.

«У ребенка сначала сильно болело горло, температура 38,2, потом насморк и кашель, температура — 37,3», — пишет сибирячка Светлана.

«Заболела в пятницу. Температура 37, небольшая ломота в теле. Потом суббота, и я думала: просто умираю. Температура 38, кашляю (очень сухой кашель), грудина болит, и хлюпает, трясет. Мне стало легче в понедельник вечером. Но кашель, горло болит, насморк. Это ужас! И во вторник мне назначили антибиотики. Всё хрипит, и жуткий кашель», — поделилась Вера.

«Заболел сначала ребенок: сопли, температура, ломота в теле, — потом я. У меня ощущение жжения в носоглотке, горле, сильная ломота в теле, температура невысокая. Я подкашливаю, ребенок сильно кашляет иногда. Лечение симптоматическое, так как признаков бронхита и пневмонии у нас нет», — пишет Anna.

«Сильный кашель, насморк, головная боль, температура 37,2. Теперь заболели дети, температура 38, что за вирус — непонятно», — рассказала Елена.

«Приехала с Алтая, и уже в дороге начался чих, и потом присоединились горло и заложенность носа, болею очень редко, пришлось присоединить антибиотик — горло для меня — это всё», — оставила комментарий Натали.

«Семья из четырех человек, все переболели пневмонией. С детьми лежали в больнице. Всё началось как обычное ОРВИ, потом перешло в пневмонию. Берегите себя и своих близких», — рассказала Елена.

«С начала августа уже по третьему кругу болею сначала я, потом дети. Начиналось с 39,3 резко, потом непроходящая боль в горле две недели, затем кашель изнуряющий, перешедший в бронхит. У всех нас идентичные симптомы. У детей еще и отит добавился», — написала Ольга.

В России в начале сентября существенно выросла заболеваемость и COVID-19, отметили в Роспотребнадзоре. Россияне стали чаще жаловаться на инфекции. Вот какие симптомы они описывают:

«Жуткий насморк с головной болью у меня и детей».

«Температуры нет, насморк, небольшой кашель, фарингит и ларингит — три дня голоса не было совсем, четвертый день хрипло говорю. В целом лучше, чем два предыдущих ковида».

«Болею третий день, горло, насморк, невысокая температура. Горло сильнее всего болит. Мама сегодня заболела, в поликлинике тест показал ковид».

«Боли в горле очень сильные, через три дня кашель, еще через три дня — заложенность носа, шум в ушах. Температура до 38».

Грозит новая пандемия?

Наши коллеги из MSK1.RU узнал у вирусологов, грозит ли нам новая пандемия из-за того, что коронавирус научился обходить иммунный ответ. Однако, по словам экспертов, на самом деле всё не так страшно: о том, что у нас нет защиты от новых штаммов, известно давно.

— Мы это знали с самого начала. Коронавирус отличается тем, что у него очень быстро проходит иммунитет, полученный переболеванием. Примерно через полгода иммунитет утрачивается сам по себе, и это приводит к повторным заболеваниям, — рассказал MSK1.RU руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Об этом же говорит и вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

— Вирус постоянно эволюционирует, антигенная структура меняется, конечно, он перестает реагировать на антитела, которые выработались в ответ на предыдущие штаммы. Это, в общем-то, известные вещи, просто они немного другими словами это выразили, — подчеркнул в разговоре с MSK1 Чумаков.

Прививки не помогут?

Кроме того, ученые давно выяснили, что ковид быстро и сильно меняется из-за обилия мутаций, которые происходят в его рецепторном участке (в том месте, где вирус присоединяется к клетке). Именно поэтому вакцины, которые защищали людей первое время, утратили свою актуальность.

— Омикрон начал еще быстрее мутировать, поэтому в настоящее время вакцина совершенно неактуальна. Когда создали ее новый вариант, вирус мутировал дальше, — объяснил MSK1.RU Чепурнов.

В результате у нас появляются варианты ковида, которые совершенно не подчиняются ни антителам от прошлых переболеваний, ни прошлым вакцинам.

Петр Чумаков отметил, что сейчас вакцинировать людей от коронавируса просто нет смысла, как и создавать новую прививку.

— Новые вакцины нет смысла делать, потому что скорость, с которой эволюционирует вирус, такая, что пока они [лаборатории] развернутся, получат разрешение, наладят производство, всё уже будет просрочено и практически неэффективно, — пояснил MSK1 ученый.

Ковид — новый грипп?

Сам коронавирус настолько изменился, что не вызывает таких тяжелых последствий, как в начале пандемии, подчеркнули в разговоре с MSK1 вирусологи. По уровню опасности он приближается к обычному гриппу.

— К счастью, вирус в значительной степени сам для нас решает проблему тем, что он постепенно становится менее патогенным, менее тяжелым. Снижается летальность, снижается тяжесть переболевания, — рассказал MSK1 Александр Чепурнов.

Он по опасности приближается к обычному гриппу, а в некоторых случаях даже к обычной простуде.

— Можно переболеть ковидом несколько раз, но ведь мы болеем постоянно гриппом: в этом году, может быть, через год или через два, и никто по этому поводу особо не сокрушается. Такая природа инфекции, — отметил Чумаков.

Беспокоиться из-за распространения новых вариантов ковида не стоит, уверяют эксперты. Но на всякий случай Роспотребнадзор напоминает о профилактике: почаще мыть руки, избегать близкого контакта с людьми, имеющими признаки заболевания, регулярно проветривать помещения и поддерживать оптимальную влажность воздуха.

Новые штаммы коронавируса из группы FLiRT начали распространяться по России в мае. По словам врачей, новая группа вирусов — еще одна разновидность омикрона и она мало чем отличается от предыдущих вариантов COVID-19.


Елизавета Фатеева, Екатерина Евстафьева

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Комментарии
1
281931575
1 час
Нет если обратятся ко мне за помощью. часть моей статьи остальное пришлб при желании там более 3000 букв. А со мной бы заболеваемость коронавирусом не упала бы она рухнула до нуля Уничтожу коронавирус с помощью своего сильнейшего т-клеточного иммунитет .и передам эту способность людям Т-клеточный иммунитет доказан семью иммунограммами в шести иммунограммах т-клетки превышены. Могу прислать фотографии иммунограмм. Мой иммунитет может быть также доказан врачом иммунологом. Могу прислать фотографию медицинского заключения. Могу также прислать фотографии общих анализов крови как доказательство что раком крови не болею .Также могу прислать фотографию результата анализа на аутоиммунные заболевания. Как доказательство что данным заболеванием не болею.
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