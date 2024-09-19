В России — сезон простуд. Вирусологи ответили, грозит ли нам новая пандемия и помогут ли прививки

Россияне стали чаще жаловаться на ОРВИ Источник: Артем Устюжанин / E1.RU







С приходом осени начался сезон простуд. В общественном транспорте теперь чаще можно заметить чихающих и кашляющих людей, которых сторонятся окружающие. Роспотребнадзор зафиксировал резкое увеличение в России новых вариантов коронавируса. Речь идет о штаммах KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT. Они более заразны и способны обходить иммунитет, сообщили в ведомстве. Как проходит течение болезни у россиян и грозит ли нам новая пандемия, рассказывают коллеги из NGS.RU.

«Переболели семьей»

Есть те, кто относительно легко перенес простуду этой осенью. Другим повезло меньше — дошло до сильного кашля, озноба и назначения антибиотиков. Об этом читатели NGS.RU рассказали в telegram-канале.



«У ребенка сначала сильно болело горло, температура 38,2, потом насморк и кашель, температура — 37,3», — пишет сибирячка Светлана.



«Заболела в пятницу. Температура 37, небольшая ломота в теле. Потом суббота, и я думала: просто умираю. Температура 38, кашляю (очень сухой кашель), грудина болит, и хлюпает, трясет. Мне стало легче в понедельник вечером. Но кашель, горло болит, насморк. Это ужас! И во вторник мне назначили антибиотики. Всё хрипит, и жуткий кашель», — поделилась Вера.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы







«Заболел сначала ребенок: сопли, температура, ломота в теле, — потом я. У меня ощущение жжения в носоглотке, горле, сильная ломота в теле, температура невысокая. Я подкашливаю, ребенок сильно кашляет иногда. Лечение симптоматическое, так как признаков бронхита и пневмонии у нас нет», — пишет Anna.



«Сильный кашель, насморк, головная боль, температура 37,2. Теперь заболели дети, температура 38, что за вирус — непонятно», — рассказала Елена.



«Приехала с Алтая, и уже в дороге начался чих, и потом присоединились горло и заложенность носа, болею очень редко, пришлось присоединить антибиотик — горло для меня — это всё», — оставила комментарий Натали.



«Семья из четырех человек, все переболели пневмонией. С детьми лежали в больнице. Всё началось как обычное ОРВИ, потом перешло в пневмонию. Берегите себя и своих близких», — рассказала Елена.



«С начала августа уже по третьему кругу болею сначала я, потом дети. Начиналось с 39,3 резко, потом непроходящая боль в горле две недели, затем кашель изнуряющий, перешедший в бронхит. У всех нас идентичные симптомы. У детей еще и отит добавился», — написала Ольга.

В России в начале сентября существенно выросла заболеваемость и COVID-19, отметили в Роспотребнадзоре. Россияне стали чаще жаловаться на инфекции. Вот какие симптомы они описывают:



«Жуткий насморк с головной болью у меня и детей».



«Температуры нет, насморк, небольшой кашель, фарингит и ларингит — три дня голоса не было совсем, четвертый день хрипло говорю. В целом лучше, чем два предыдущих ковида».



«Болею третий день, горло, насморк, невысокая температура. Горло сильнее всего болит. Мама сегодня заболела, в поликлинике тест показал ковид».



«Боли в горле очень сильные, через три дня кашель, еще через три дня — заложенность носа, шум в ушах. Температура до 38».



Грозит новая пандемия?

Наши коллеги из MSK1.RU узнал у вирусологов, грозит ли нам новая пандемия из-за того, что коронавирус научился обходить иммунный ответ. Однако, по словам экспертов, на самом деле всё не так страшно: о том, что у нас нет защиты от новых штаммов, известно давно.



— Мы это знали с самого начала. Коронавирус отличается тем, что у него очень быстро проходит иммунитет, полученный переболеванием. Примерно через полгода иммунитет утрачивается сам по себе, и это приводит к повторным заболеваниям, — рассказал MSK1.RU руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.



Об этом же говорит и вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.



— Вирус постоянно эволюционирует, антигенная структура меняется, конечно, он перестает реагировать на антитела, которые выработались в ответ на предыдущие штаммы. Это, в общем-то, известные вещи, просто они немного другими словами это выразили, — подчеркнул в разговоре с MSK1 Чумаков.

Прививки не помогут?

Кроме того, ученые давно выяснили, что ковид быстро и сильно меняется из-за обилия мутаций, которые происходят в его рецепторном участке (в том месте, где вирус присоединяется к клетке). Именно поэтому вакцины, которые защищали людей первое время, утратили свою актуальность.



— Омикрон начал еще быстрее мутировать, поэтому в настоящее время вакцина совершенно неактуальна. Когда создали ее новый вариант, вирус мутировал дальше, — объяснил MSK1.RU Чепурнов.

В результате у нас появляются варианты ковида, которые совершенно не подчиняются ни антителам от прошлых переболеваний, ни прошлым вакцинам. Александр Чепурнов, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины

Петр Чумаков отметил, что сейчас вакцинировать людей от коронавируса просто нет смысла, как и создавать новую прививку.



— Новые вакцины нет смысла делать, потому что скорость, с которой эволюционирует вирус, такая, что пока они [лаборатории] развернутся, получат разрешение, наладят производство, всё уже будет просрочено и практически неэффективно, — пояснил MSK1 ученый.

Ковид — новый грипп?

Сам коронавирус настолько изменился, что не вызывает таких тяжелых последствий, как в начале пандемии, подчеркнули в разговоре с MSK1 вирусологи. По уровню опасности он приближается к обычному гриппу.



— К счастью, вирус в значительной степени сам для нас решает проблему тем, что он постепенно становится менее патогенным, менее тяжелым. Снижается летальность, снижается тяжесть переболевания, — рассказал MSK1 Александр Чепурнов.

Он по опасности приближается к обычному гриппу, а в некоторых случаях даже к обычной простуде. Петр Чумаков, вирусолог

— Можно переболеть ковидом несколько раз, но ведь мы болеем постоянно гриппом: в этом году, может быть, через год или через два, и никто по этому поводу особо не сокрушается. Такая природа инфекции, — отметил Чумаков.



Беспокоиться из-за распространения новых вариантов ковида не стоит, уверяют эксперты. Но на всякий случай Роспотребнадзор напоминает о профилактике: почаще мыть руки, избегать близкого контакта с людьми, имеющими признаки заболевания, регулярно проветривать помещения и поддерживать оптимальную влажность воздуха.



Новые штаммы коронавируса из группы FLiRT начали распространяться по России в мае. По словам врачей, новая группа вирусов — еще одна разновидность омикрона и она мало чем отличается от предыдущих вариантов COVID-19.

