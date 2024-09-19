Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

ю-з.

 774мм 71%
Подробнее
10 Пробки
USD 92,70
EUR 103,25
Раскопки в Саду на Неве
Взрывы техники в Ливане
(От)Личный Петербург — 2024
Инаугурация Беглова
Стрельба в офисе Wildberries
Семейная ипотека без денег
Самокаты на Госучет
Рейтинги «Фонтанки»
Город Заброшенную императорскую дачу в Петербурге отреставрируют к 2027 году

Заброшенную императорскую дачу в Петербурге отреставрируют к 2027 году

3 912
5 комментариев

Дачу Головина на Выборгской набережной отреставрируют к 2027 году. Памятник деревянного зодчества эпохи классицизма арендовала компания City Solutions предпринимателя Александра Шестакова, следует из итогов конкурса, опубликованного на портале torgi.gov.ru 19 сентября.

Для реконструкции деревянного декора дачи будут привлечены специалисты Первой мебельной фабрики, которая входит в один холдинг с City Solutions, рассказал директор компании Василий Тимофеев. Осенью будет выбрано архитектурное бюро, затем будет проведена экспертиза, которая даст оценку состоянию здания, которое в последние годы было фактически заброшено.

1 из 11

Создание проектно-сметной документации продлится до второго квартала 2025 года. Затем начнется реставрация, в рамках которой будет выполнено полное восстановление как внешнего, так и внутреннего облика здания. Кроме того, запланировано приведение в порядок прилегающего к даче Головина парка. Проект восстановления включает в себя воссоздание сада, дорожек, установку освещения, высадку деревьев в соответствии с дореволюционными чертежами.

Реставрационные работы завершатся к 2027 году и предположительно обойдутся в 80 млн рублей. Затем дачу Головина планируется использовать как офисное здание.

City Solutions будет параллельно реставрировать соседний Императорский воспитательный дом, который ранее был перемещен ближе к Выборгской набережной, чтобы освободить место для строительства жилого комплекса бизнес-класса «Министр».

Два старинных объекта объединятся в единую, завершённую композицию, сообщили в компании.

Дача Головина была построена в 1824 году архитектором Людвигом Шарлемань и является памятником деревянного зодчества эпохи классицизма.

Здание изначально предназначалось для членов царской семьи, а название она получила по имени прежнего владельца участка: ранее на этом месте была усадьба сподвижника Петра I графа Федора Головина.

Летом 1825 года здесь жила великая княгиня Мария Павловна с семьей, а в 1827 году дача была предоставлена ее матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне. С 1856 года владельцем дачи стал Опекунский совет Воспитательного дома.

После революции дача Головина была национализирована, сменила множество владельцев и пережила многочисленные перепланировки: часть окон была заложена, залы разделены перегородками на небольшие кабинеты. Здесь поочередно располагались детский дом, детская кожная больница и офисные помещения. С 2014 года здание пустовало.

Компания City Solutions создана в 2022 году. Она объединила все строительные активы и проекты петербургского бизнесмена, владельца холдинга «Первая мебельная» Александра Шестакова. В структуру новой компании вошли компании «СитиСтройПроект» и «УМ-67».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
VOROBEJ54
1 час
И правильно.Молодцы.
282088919
1 час
Наконец-то. Очень красивое здание.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Новости компаний
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13
Новости компаний
Ученики школ ЖК «Северная долина» освоят теорию решения изобретательских задач
19 сентября, 14:30
ТОП 5
Новости компаний
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13
Ученики школ ЖК «Северная долина» освоят теорию решения изобретательских задач
19 сентября, 14:30
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
Открыт конкурс на разработку проекта многоквартирного дома в ЖК NEWПИТЕР
17 сентября, 17:55
На Чемпионате высоких технологий Сбер покажет свои инновации для повышения качества жизни
17 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» в финале народного конкурса в номинации «Ипотечный банк»
17 сентября, 15:20
Смартфонам ищут пару
17 сентября, 14:20
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30