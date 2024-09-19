Заброшенную императорскую дачу в Петербурге отреставрируют к 2027 году

Создание проектно-сметной документации продлится до второго квартала 2025 года. Затем начнется реставрация, в рамках которой будет выполнено полное восстановление как внешнего, так и внутреннего облика здания. Кроме того, запланировано приведение в порядок прилегающего к даче Головина парка. Проект восстановления включает в себя воссоздание сада, дорожек, установку освещения, высадку деревьев в соответствии с дореволюционными чертежами.

Дача Головина была построена в 1824 году архитектором Людвигом Шарлемань и является памятником деревянного зодчества эпохи классицизма.



Здание изначально предназначалось для членов царской семьи, а название она получила по имени прежнего владельца участка: ранее на этом месте была усадьба сподвижника Петра I графа Федора Головина.



Летом 1825 года здесь жила великая княгиня Мария Павловна с семьей, а в 1827 году дача была предоставлена ее матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне. С 1856 года владельцем дачи стал Опекунский совет Воспитательного дома.



После революции дача Головина была национализирована, сменила множество владельцев и пережила многочисленные перепланировки: часть окон была заложена, залы разделены перегородками на небольшие кабинеты. Здесь поочередно располагались детский дом, детская кожная больница и офисные помещения. С 2014 года здание пустовало.



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