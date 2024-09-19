Заброшенную императорскую дачу в Петербурге отреставрируют к 2027 году

Дачу Головина на Выборгской набережной отреставрируют к 2027 году. Памятник деревянного зодчества эпохи классицизма арендовала компания City Solutions предпринимателя Александра Шестакова, следует из итогов конкурса, опубликованного на портале torgi.gov.ru 19 сентября.
Для реконструкции деревянного декора дачи будут привлечены специалисты Первой мебельной фабрики, которая входит в один холдинг с City Solutions, рассказал директор компании Василий Тимофеев. Осенью будет выбрано архитектурное бюро, затем будет проведена экспертиза, которая даст оценку состоянию здания, которое в последние годы было фактически заброшено.
Создание проектно-сметной документации продлится до второго квартала 2025 года. Затем начнется реставрация, в рамках которой будет выполнено полное восстановление как внешнего, так и внутреннего облика здания. Кроме того, запланировано приведение в порядок прилегающего к даче Головина парка. Проект восстановления включает в себя воссоздание сада, дорожек, установку освещения, высадку деревьев в соответствии с дореволюционными чертежами.
Реставрационные работы завершатся к 2027 году и предположительно обойдутся в 80 млн рублей. Затем дачу Головина планируется использовать как офисное здание.
City Solutions будет параллельно реставрировать соседний Императорский воспитательный дом, который ранее был перемещен ближе к Выборгской набережной, чтобы освободить место для строительства жилого комплекса бизнес-класса «Министр».
Два старинных объекта объединятся в единую, завершённую композицию, сообщили в компании.
Дача Головина была построена в 1824 году архитектором Людвигом Шарлемань и является памятником деревянного зодчества эпохи классицизма.
Здание изначально предназначалось для членов царской семьи, а название она получила по имени прежнего владельца участка: ранее на этом месте была усадьба сподвижника Петра I графа Федора Головина.
Летом 1825 года здесь жила великая княгиня Мария Павловна с семьей, а в 1827 году дача была предоставлена ее матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне. С 1856 года владельцем дачи стал Опекунский совет Воспитательного дома.
После революции дача Головина была национализирована, сменила множество владельцев и пережила многочисленные перепланировки: часть окон была заложена, залы разделены перегородками на небольшие кабинеты. Здесь поочередно располагались детский дом, детская кожная больница и офисные помещения. С 2014 года здание пустовало.
Компания City Solutions создана в 2022 году. Она объединила все строительные активы и проекты петербургского бизнесмена, владельца холдинга «Первая мебельная» Александра Шестакова. В структуру новой компании вошли компании «СитиСтройПроект» и «УМ-67».
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