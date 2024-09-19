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Общество Оксане Федоровой присвоили звание заслуженной артистки России

Оксане Федоровой присвоили звание заслуженной артистки России

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3 комментария

Президент РФ Владимир Путин присвоил телеведущей Оксане Федоровой звание заслуженной артистки России. Это следует из указа от 18 сентября, подписанного главой государства. http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202409190007?index=1

В тексте документа отмечается, что почетное звание Федоровой присвоено за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

Федорова известна широкому зрителю в роли ведущей детской программы «Спокойной ночи, малыши», а также как победительница конкурсов «Мисс Россия» в 2001 году и «Мисс Вселенная» в 2002-м. Служила в органах внутренних дел, из которых уволилась в 2007 году.

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Комментарии
4
Resident_Ev1l
13 минут
Очень интересно, как же она все свои звания "заслуживала"...
267081996
4 минуты
И послом на Маврикий для полного счастья...
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