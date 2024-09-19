    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    774мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd91.67eur102.04

    3Д-модели зданий, переработка отходов и увлажнение воздуха: стартапы представили решения для мегаполисов будущего

    164
    обсудить

    Инновационные разработки для мегаполисов представили резиденты «Сколково» на форуме о будущем городов БРИКС «Облачные города». Среди перспективных проектов: стеклопакеты с электрообогревом, автономные накопители электроэнергии, технология переработки пластика, лазерные 3D-камеры и другие не менее интересные проекты, часть их которых уже используется на практике.

    Юрий Мельников, создатель проекта «Ем Полимер»
    Юрий Мельников, создатель проекта «Ем Полимер»Фото: предоставлено пресс-службой «Сколково»
    ПоделитьсяПоделиться

    Выставка проектов дополняет обсуждение применения технологических инноваций, которое проходило на форуме. В перспективе именно такие проекты должны стать основой умной городской эволюции и создать «облачный город».

    Какие задачи решают технологии, разработанные стартапами «Сколково». Например, систему отслеживания образования льда на линиях электропередач (ВЛЭП) предложила компания «Волга» — она измеряет температуру, крен и вибрацию проводов, а также тяжесть отложений льда, что позволяет вовремя реагировать на сложные метеорологические условия электросетевым компаниями.

    С помощью ванадиевых проточных накопителей от резидента «ВИБАТ» можно создавать автономные источники энергии для центров обработки данных, запускать системы накопления энергии для базовых станций мобильной связи, а также для солнечных и ветряных электростанций, выстраивать распределительные энергетические узлы для электросетей и резервные источники энергии для станций зарядки электромобилей.

    О проекте по переработке отходов «Ем Полимер», созданном студентом гимназии «Сколково», мы уже писали раньше. Она помогает ускоренно перерабатывать полимеры без вреда для окружающей среды — с помощью моли. Сейчас проводятся испытания опытного образца.

    Перед наступлением зимы актуальной видится и технология снеготаяния для эксплуатируемых кровель и террас от резидента «ТЕРМО ГЛАС», которую на выставке представили в виде стеклопакетов и триплексов с электрообогревом. Фонд «Сколково» помог привлечь инвестиции в размере более 50 млн рублей и запатентовать технологию, а также оказал поддержку в продвижении и поиске партнеров и заказчиков.

    Мобильную систему с лидаром для навигации и построения трехмерного образа помещения в виде BIM-рюкзака представила компания «РАЙГРАС». А Airwet — единственную в России запатентованную централизованную форсуночную систему увлажнения воздуха для жилых и административных пространств. За 6 лет работы стартап получил 8 патентов, было установлено более 1000 систем по всей России.

    Еще одна задача, которую решают инновационные технологии — обследование и ремонт трубопроводов. С помощью внутритрубной роботизированной системы от компании можно транспортировать модули ремонта, обработки, диагностики и очистки внутритрубного пространства в сложнодоступные, разветвленные секций трубопроводов сложной геометрии.

    Создание точных виртуальных 3D-копий объектов облегчит профессиональная 3D-лазерная камера с лидаром для быстрой съемки от компании «Биганто» — она позволяет воссоздать полную геометрию и точную виртуальную копию объектов с помощью искусственного интеллекта и может применяться для объектов социальной инфраструктуры.

    Юрий Мельников, создатель проекта «Ем Полимер»
    Юрий Мельников, создатель проекта «Ем Полимер»Фото: предоставлено пресс-службой «Сколково»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close