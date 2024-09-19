3Д-модели зданий, переработка отходов и увлажнение воздуха: стартапы представили решения для мегаполисов будущего

Инновационные разработки для мегаполисов представили резиденты «Сколково» на форуме о будущем городов БРИКС «Облачные города». Среди перспективных проектов: стеклопакеты с электрообогревом, автономные накопители электроэнергии, технология переработки пластика, лазерные 3D-камеры и другие не менее интересные проекты, часть их которых уже используется на практике.

Юрий Мельников, создатель проекта «Ем Полимер» Фото: предоставлено пресс-службой «Сколково» Поделиться Поделиться





Выставка проектов дополняет обсуждение применения технологических инноваций, которое проходило на форуме. В перспективе именно такие проекты должны стать основой умной городской эволюции и создать «облачный город».

Какие задачи решают технологии, разработанные стартапами «Сколково». Например, систему отслеживания образования льда на линиях электропередач (ВЛЭП) предложила компания «Волга» — она измеряет температуру, крен и вибрацию проводов, а также тяжесть отложений льда, что позволяет вовремя реагировать на сложные метеорологические условия электросетевым компаниями.

С помощью ванадиевых проточных накопителей от резидента «ВИБАТ» можно создавать автономные источники энергии для центров обработки данных, запускать системы накопления энергии для базовых станций мобильной связи, а также для солнечных и ветряных электростанций, выстраивать распределительные энергетические узлы для электросетей и резервные источники энергии для станций зарядки электромобилей. О проекте по переработке отходов «Ем Полимер», созданном студентом гимназии «Сколково», мы уже писали раньше. Она помогает ускоренно перерабатывать полимеры без вреда для окружающей среды — с помощью моли. Сейчас проводятся испытания опытного образца.

Перед наступлением зимы актуальной видится и технология снеготаяния для эксплуатируемых кровель и террас от резидента «ТЕРМО ГЛАС», которую на выставке представили в виде стеклопакетов и триплексов с электрообогревом. Фонд «Сколково» помог привлечь инвестиции в размере более 50 млн рублей и запатентовать технологию, а также оказал поддержку в продвижении и поиске партнеров и заказчиков. Мобильную систему с лидаром для навигации и построения трехмерного образа помещения в виде BIM-рюкзака представила компания «РАЙГРАС». А Airwet — единственную в России запатентованную централизованную форсуночную систему увлажнения воздуха для жилых и административных пространств. За 6 лет работы стартап получил 8 патентов, было установлено более 1000 систем по всей России.

Еще одна задача, которую решают инновационные технологии — обследование и ремонт трубопроводов. С помощью внутритрубной роботизированной системы от компании можно транспортировать модули ремонта, обработки, диагностики и очистки внутритрубного пространства в сложнодоступные, разветвленные секций трубопроводов сложной геометрии.



Создание точных виртуальных 3D-копий объектов облегчит профессиональная 3D-лазерная камера с лидаром для быстрой съемки от компании «Биганто» — она позволяет воссоздать полную геометрию и точную виртуальную копию объектов с помощью искусственного интеллекта и может применяться для объектов социальной инфраструктуры.