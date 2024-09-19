Льготники в Петербурге будут бесплатно ездить на пригородных автобусах в дачный период

В Петербурге льготники с 2025 года смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах во время дачного периода. Соответствующий законопроект Заксобрание города приняло в первом чтении 19 сентября.

В настоящее время льготники платят 10% от стоимости проезда, после того, как законопроект вступит в силу, проезд станет бесплатным. Он касается периода с 27 апреля по 31 октября.