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Город Льготники в Петербурге будут бесплатно ездить на пригородных автобусах в дачный период

Льготники в Петербурге будут бесплатно ездить на пригородных автобусах в дачный период

1 585
3 комментария

В Петербурге льготники с 2025 года смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах во время дачного периода. Соответствующий законопроект Заксобрание города приняло в первом чтении 19 сентября.

В настоящее время льготники платят 10% от стоимости проезда, после того, как законопроект вступит в силу, проезд станет бесплатным. Он касается периода с 27 апреля по 31 октября.

В числе тех, кто сможет ездить бесплатно, пенсионеры, ветераны труда и войны, почетные доноры, блокадники, ветераны боевых действий, женщины, обладающие званием «Мать-героиня», и другие.

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Комментарии
3
282408812
35 минут
Это уже коммунизм или еще нет? Или за льготников заплатят нельготники?
276689045
45 минут
Вот по этому льготники и голосуют за Беглова.
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