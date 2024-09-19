Льготники в Петербурге будут бесплатно ездить на пригородных автобусах в дачный период

В Петербурге льготники с 2025 года смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах во время дачного периода. Соответствующий законопроект Заксобрание города приняло в первом чтении 19 сентября.
В настоящее время льготники платят 10% от стоимости проезда, после того, как законопроект вступит в силу, проезд станет бесплатным. Он касается периода с 27 апреля по 31 октября.
В числе тех, кто сможет ездить бесплатно, пенсионеры, ветераны труда и войны, почетные доноры, блокадники, ветераны боевых действий, женщины, обладающие званием «Мать-героиня», и другие.
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