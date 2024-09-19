Военные в Ливане взрывают подозрительные устройства связи

В разных районах Ливана специализированные подразделения армии 19 сентября подрывают подозрительные пейджеры и устройства связи. Граждан призывают держаться подальше от мест подрыва, сообщать о любом подозрительном устройстве или предмете и не приближаться к нему, сообщает канал Lebanon News.



Wall Street Journal пишет, что Вашингтон собирается эвакуировать из страны своих граждан.



Напомним, в результате взрывов пейджеров, раций, телефонов и других гаджетов в Ливане погибли 17 сентября 12 человек, а 18 сентября — 20 человек.

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