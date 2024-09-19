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    Камера Нижне-Свирского заповедника показала, как медведь получал удовольствие

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    В фотоловушку в Нижне-Свирском заповеднике попало сразу несколько подросших медвежат. Один из косолапых неуклюже, но очень активно танцевал. Видео появилось в группе госучреждения во «ВКонтакте» 19 сентября.

    Нижне-Свирский государственный заповедник

    На кадрах видно, как один медвежонок спокойно прошел мимо камеры, а второй по пути остановился у дерева. Косолапый с любопытством обнюхал ствол, развернулся и с усердием начал чесаться. Судя по подпрыгиваниям и изворотам животного, процесс доставлял особое удовольствие.

    После оба медвежонка продолжили свой путь.

    Еще одни подобные танцы медвежонка попали в другую фотоловушку заповедника в середине августа.

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