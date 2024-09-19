Камера Нижне-Свирского заповедника показала, как медведь получал удовольствие

В фотоловушку в Нижне-Свирском заповеднике попало сразу несколько подросших медвежат. Один из косолапых неуклюже, но очень активно танцевал. Видео появилось в группе госучреждения во «ВКонтакте»
Нижне-Свирский государственный заповедник
На кадрах видно, как один медвежонок спокойно прошел мимо камеры, а второй по пути остановился у дерева. Косолапый с любопытством обнюхал ствол, развернулся и с усердием начал чесаться. Судя по подпрыгиваниям и изворотам животного, процесс доставлял особое удовольствие.
После оба медвежонка продолжили свой путь.
Еще одни подобные танцы медвежонка попали в другую фотоловушку заповедника в середине августа.