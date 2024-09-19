Петербург обяжет работодателей принимать на работу инвалидов. Депутаты поспорили о размере квоты

В Петербурге для работодателей установят квоту на прием на работу инвалидов — 2 %. Соответствующий законопроект 19 сентября в первом чтении приняло Заксобрание города, передает корреспондент «Фонтанки».
Квота в 2 % устанавливается для работодателей, у которых численность сотрудников составляет 35–100 человек. Для тех компаний, у которых численность сотрудников выше, квота составит 2,5 %.
Такие квоты будут действовать и для расположенных в Петербурге филиалов и представителей работодателей.
Инициатива не является локальной — ранее поправки о квотах для инвалидов появились в федеральном законодательстве, и с 1 сентября они вступили в силу. Закон позволяет регионам самостоятельно устанавливать размер квоты в пределах 2–4 %.
Глава фракции «Яблоко» в парламенте Александр Шишлов заметил, что 2 % от 35 человек — 0,7 человека. «Значит, 2 % имеет смысл только от 50-ти [человек]. Поэтому уже здесь мы видим просто глупость, если говорить простым языком, федерального закона. В 3 раза практически, по оценкам экспертов, увеличится количество субъектов контроля за исполнением этого закона. А санкции за неисполнение, штраф 5 000 рублей — он меньше, чем сумма, которая потребуется по факту для организации рабочего места и трудоустройства инвалидов», — сказал Шишлов. Он предложил подготовить проект федеральной инициативы, чтобы скорректировать принятый Госдумой закон.
«Я понимаю превосходно, что мы должны выполнять требования федерального закона, но мне кажется, что выявляется сразу ключевой недостаток, который воспрепятствует помощи лицам с ограниченными возможностями. Во-первых, мы перекладываем и так в достаточно непростое в экономическом плане время эту ответственность и эту заботу на ту категорию, которая и так находится под гнетом, — на малый бизнес, который при текущей ключевой ставке и так не знает, как выжить», — заявил депутат от КПРФ Александр Рассудов. По его мнению, главный системный дефект заложен в том, что бороться с безработицей среди лиц с ограниченными возможностями надо не установлением квот, а созданием условий для образования и совершенствования таким людям. Депутат привел в пример Стивена Хокинга и Льюиса Кэролла.
Парламентарий добавил: ему удалось найти в городе всего лишь один техникум для инвалидов, профессиональный реабилитационный центр, который готовит всего 165 человек в год. «Этого явно недостаточно, когда у нас только детей инвалидов 20 тысяч», — подчеркнул Рассудов.
Кроме того, он напомнил, что в постановлении правительства РФ есть основание для освобождения от квоты для работодателя — если учреждения службы занятости не могут предоставить ему кандидатов, которые соответствовали бы профессиональным требованиям.