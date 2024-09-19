Петербург обяжет работодателей принимать на работу инвалидов. Депутаты поспорили о размере квоты

В Петербурге для работодателей установят квоту на прием на работу инвалидов — 2 %. Соответствующий законопроект 19 сентября в первом чтении приняло Заксобрание города, передает корреспондент «Фонтанки».



Квота в 2 % устанавливается для работодателей, у которых численность сотрудников составляет 35–100 человек. Для тех компаний, у которых численность сотрудников выше, квота составит 2,5 %.

Такие квоты будут действовать и для расположенных в Петербурге филиалов и представителей работодателей.

Инициатива не является локальной — ранее поправки о квотах для инвалидов появились в федеральном законодательстве, и с 1 сентября они вступили в силу. Закон позволяет регионам самостоятельно устанавливать размер квоты в пределах 2–4 %.