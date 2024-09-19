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    Российский футболист Миранчук в матче против Месси забил супергол в MLS

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    Нападающий сборной России Алексей Миранчук забил дебютный гол за американский клуб «Атланта Юнайтед» в матче MLS против «Интер Майами», за который выступает Месси. Мяч россиянина помог его команде уйти от поражения.

    К 84-й минуте «Атланта Юнайтед» проигрывала со счетом 1:2. Голы за «Интер» забили Давид Руис и Леонардо Кампана. За «Атланту» отличился Саба Лобжанидзе. Алексей Миранчук сравнял счет мощным ударом из-за пределов штрафной в дальний верхний угол и позволил своей команде заработать одно очко за ничью 2:2.

    «В нашем мире не так много вратарей, способных отразить такой удар. Это демонстрация его мастерства и того, что он способен делать с мячом. Я старался мотивировать его чаще проявлять свои навыки. Он прекрасно отработал в команде, и мы счастливы, что он с нами», — цитирует вратаря «Атланты» Брэда Гузана пресс-служба команды.

    Исполняющий обязанности главного тренера «Атланты» Роб Валентино также восхитился игрой российского футболиста.

    «Это удивительная личность и выдающийся игрок. Он помогает другим вокруг себя развиваться и становиться лучше. Я рад, что он с нами», — подчеркнул Валентино.

    Для Миранчука этот гол стал первым в составе «Атланты», в которую он перешел в августе из итальянской «Аталанты». «Атланта» набрала 32 очка в 29 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции.

    В России Алексей Миранчук играл с 2013 по 2020 год за московский «Локомотив». В составе железнодорожников он становился чемпионом России сезона 2017/18, а также трижды выигрывал Кубок России (2014/15, 2016/17, 2018/19). В 178 матчах за «Локомотив» он забил 32 гола.

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