В Шушарах рванувший в мастерской ресивер отправил в реанимацию подростка

Переломами костей лица обернулось посещение автомастерской в Пушкинском районе Петербурга для 15-летнего подростка. По предварительным данным, в него попали разлетевшиеся части бака со сжатым воздухом для прицепов. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 сентября.

Мальчик поступил в детскую больницу имени Раухфуса накануне с Пушкинской улицы в Шушарах. Вечер среды он проводил в автомастерской, где, по предварительным данным, во время опрессовки произошла разгерметизация ресивера.

Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга, переломами носа, перегородки, глазной орбиты и вывихом зуба. Он в реанимации в состоянии средней степени тяжести.