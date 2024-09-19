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    В Шушарах рванувший в мастерской ресивер отправил в реанимацию подростка

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    Переломами костей лица обернулось посещение автомастерской в Пушкинском районе Петербурга для 15-летнего подростка. По предварительным данным, в него попали разлетевшиеся части бака со сжатым воздухом для прицепов. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 сентября.

    Мальчик поступил в детскую больницу имени Раухфуса накануне с Пушкинской улицы в Шушарах. Вечер среды он проводил в автомастерской, где, по предварительным данным, во время опрессовки произошла разгерметизация ресивера.

    Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга, переломами носа, перегородки, глазной орбиты и вывихом зуба. Он в реанимации в состоянии средней степени тяжести.

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