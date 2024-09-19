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    Во Внуково загорелась машина для нанесения разметки, есть пострадавший

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    Серьёзный пожар произошёл на территории московского аэропорта Внуково 19 сентября.

    Как сообщает агентство городских новостей «Москва», вспыхнула машина для нанесения разметки. Один человек получил серьёзные травмы.

    Новость дополняется.

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