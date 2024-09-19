Во Внуково загорелась машина для нанесения разметки, есть пострадавший

Серьёзный пожар произошёл на территории московского аэропорта Внуково 19 сентября.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва», вспыхнула машина для нанесения разметки. Один человек получил серьёзные травмы.
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Серьёзный пожар произошёл на территории московского аэропорта Внуково 19 сентября.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва», вспыхнула машина для нанесения разметки. Один человек получил серьёзные травмы.
Новость дополняется.
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