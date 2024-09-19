В Центральном районе Петербурга до 2028 года «залповым» способом обновят 37 км теплосетей

В Центральном районе Петербурга в течение ближайших четырех лет обновят 37 км теплосетей. Всего в ближайшие пять лет планируют обновить около 500 км коммуникаций. Такими планами поделился губернатор Александр Беглов.



Как рассказала пресс-служба Смольного 19 сентября , в руководстве города поставили задачу обновлять теплосети быстрее, чем они стареют. Для этого энергетики будут применять комплексную «залповую» реконструкцию трубопроводов.