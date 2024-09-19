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    В Центральном районе Петербурга до 2028 года «залповым» способом обновят 37 км теплосетей

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    В Центральном районе Петербурга в течение ближайших четырех лет обновят 37 км теплосетей. Всего в ближайшие пять лет планируют обновить около 500 км коммуникаций. Такими планами поделился губернатор Александр Беглов.

    Как рассказала пресс-служба Смольного 19 сентября, в руководстве города поставили задачу обновлять теплосети быстрее, чем они стареют. Для этого энергетики будут применять комплексную «залповую» реконструкцию трубопроводов.

    Сегодня в Центральном районе — более 255 км трубопроводов, которые принадлежат «Теплосетям». При этом 50% из них сильно изношены.

    До конца 2024 года энергетики доделают участок «1 Главная» и начнется реконструкция магистрали «Рылеевская». В зонах работ находятся около 400 зданий. Готовятся проекты для обновления «Апраксинской» и «Сенной» тепломагистралей, готовы проекты по реконструкции трубопровода на Горсткином мосту.

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