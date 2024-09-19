В Центральном районе Петербурга до 2028 года «залповым» способом обновят 37 км теплосетей

В Центральном районе Петербурга в течение ближайших четырех лет обновят
Как рассказала пресс-служба Смольного
Сегодня в Центральном районе — более
До конца 2024 года энергетики доделают участок «
Сейчас
+14˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Облачно, Без осадков
Ощущается как 14
1 м/с, зап
774мм
91%
Пробки
4/10
В Центральном районе Петербурга в течение ближайших четырех лет обновят
Как рассказала пресс-служба Смольного
Сегодня в Центральном районе — более
До конца 2024 года энергетики доделают участок «
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05 августа 2024, 11:33
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