Выходит сериал «Спецкоры» по сценарию Андрея Константинова

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Премьера 8-серийного сериала «Спецкоры» (изначальное рабочее название «Новые русские СМИ») о российских специальных корреспондентах, работающих в зарубежных корпунктах и освещающих ключевые события современной истории, состоится сегодня, 19 сентября , в социальных сетях. Об этом «Фонтанке» сообщили в телекомпании «Триикс Медиа», занимавшейся производством картины.



«Для нас было очень важно показать истории российских журналистов, каждый день рискующих жизнью в горячих точках по всему миру. Их смелость и отвага вдохновляют нас. Наши репортеры всегда в центре событий, именно там, где нужна четкая и объективная информация. О таких примерах стойкости и приверженности к своему очень непростому, но очень нужному делу необходимо рассказывать, в том числе посредством кино», — отметила генеральный продюсер компании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко.



Сериал охватывает события «арабской весны» (на примере Ливии), Евромайдан-2014, попытку государственного переворота в Турции, провокацию в сирийской Думе, а также протесты в Белоруссии. Над сценарием работал писатель, журналист, востоковед-арабист Андрей Константинов. До премьеры, к глубочайшему сожалению, не доживший.

Цитата от Андрея Константинова: «Мы делали "Спецкоров", прежде всего чтобы рассказать о событиях, которые многие уже начинают забывать. Рассказать о реальных событиях через историю вымышленного героя. А еще это сериал в некотором смысле философский. Он о природе героизма. Героем все любуются, женщины смотрят на него, закатив глаза. Вот только жить с героем невозможно. Потому что настоящий герой все время уходит куда-то с дубиной мочить очередную гидру. А в обычной жизни это только мешает. Любая нормальная женщина хочет, чтобы мужчина был рядом…



А еще это фильм о природе журналистской работы. Работа на Ближнем Востоке, равно как и в других регионах, где с завидным постоянством вспыхивают внутри- и внешнеполитические конфликты, всегда как на вулкане. Поэтому в каждой серии у нас рассказывается своя отдельная история, в которой главные герои вынуждены действовать в обстановке, связанной с немалыми рисками. Стараясь уйти от «развесистой клюквы», мы попытались максимально донести правду о буднях специальных корреспондентов за рубежом, хотя и вынуждены были внести в нее элементы вымысла. Дабы не переутяжелять общую конструкцию и не отпугнуть ту часть зрителей, которая слабо разбирается в современной политической повестке. Наряду с вымышленными персонажами у нас появляются и реальные исторические фигуры».



Андрей Константинов ушел из жизни 13 декабря 2023 года .

Режиссером сериала выступил Денис Нейманд. «У проекта есть главная особенность. Его герои становятся невольными участниками реальных событий в разные годы второго десятилетия XXI века , которые повлияли на весь ход современной мировой истории. Учитывая наше желание передать достоверность произошедшего через художественные образы, потребовалось глубокое осмысление данных событий», — рассказал режиссер.



Главным героем сериала выступает вымышленный персонаж — бывший спецкор, назначенный главой Ближневосточного бюро телеканала, Максим Потапов в исполнении Петра Рыкова. «Я очень рад этой роли журналиста и что наконец-то дошли до этой темы. — признался исполнитель главной роли. — Журналисты — люди интеллигентные, образованные. Они сталкиваются с очень интересными ситуациями, проблемами, становятся свидетелями знаковых событий. И главное, у них есть чувство долга рассказывать людям правду».

