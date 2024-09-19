    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, зап

    774мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.67eur102.04

    Выходит сериал «Спецкоры» по сценарию Андрея Константинова

    2737
    11 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Премьера 8-серийного сериала «Спецкоры» (изначальное рабочее название «Новые русские СМИ») о российских специальных корреспондентах, работающих в зарубежных корпунктах и освещающих ключевые события современной истории, состоится сегодня, 19 сентября, в социальных сетях. Об этом «Фонтанке» сообщили в телекомпании «Триикс Медиа», занимавшейся производством картины.

    «Для нас было очень важно показать истории российских журналистов, каждый день рискующих жизнью в горячих точках по всему миру. Их смелость и отвага вдохновляют нас. Наши репортеры всегда в центре событий, именно там, где нужна четкая и объективная информация. О таких примерах стойкости и приверженности к своему очень непростому, но очень нужному делу необходимо рассказывать, в том числе посредством кино», — отметила генеральный продюсер компании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко.

    Сериал охватывает события «арабской весны» (на примере Ливии), Евромайдан-2014, попытку государственного переворота в Турции, провокацию в сирийской Думе, а также протесты в Белоруссии. Над сценарием работал писатель, журналист, востоковед-арабист Андрей Константинов. До премьеры, к глубочайшему сожалению, не доживший.

    Цитата от Андрея Константинова: «Мы делали "Спецкоров", прежде всего чтобы рассказать о событиях, которые многие уже начинают забывать. Рассказать о реальных событиях через историю вымышленного героя. А еще это сериал в некотором смысле философский. Он о природе героизма. Героем все любуются, женщины смотрят на него, закатив глаза. Вот только жить с героем невозможно. Потому что настоящий герой все время уходит куда-то с дубиной мочить очередную гидру. А в обычной жизни это только мешает. Любая нормальная женщина хочет, чтобы мужчина был рядом…

    А еще это фильм о природе журналистской работы. Работа на Ближнем Востоке, равно как и в других регионах, где с завидным постоянством вспыхивают внутри- и внешнеполитические конфликты, всегда как на вулкане. Поэтому в каждой серии у нас рассказывается своя отдельная история, в которой главные герои вынуждены действовать в обстановке, связанной с немалыми рисками. Стараясь уйти от «развесистой клюквы», мы попытались максимально донести правду о буднях специальных корреспондентов за рубежом, хотя и вынуждены были внести в нее элементы вымысла. Дабы не переутяжелять общую конструкцию и не отпугнуть ту часть зрителей, которая слабо разбирается в современной политической повестке. Наряду с вымышленными персонажами у нас появляются и реальные исторические фигуры».

    Андрей Константинов ушел из жизни 13 декабря 2023 года.

    Режиссером сериала выступил Денис Нейманд. «У проекта есть главная особенность. Его герои становятся невольными участниками реальных событий в разные годы второго десятилетия XXI века, которые повлияли на весь ход современной мировой истории. Учитывая наше желание передать достоверность произошедшего через художественные образы, потребовалось глубокое осмысление данных событий», — рассказал режиссер.

    Главным героем сериала выступает вымышленный персонаж — бывший спецкор, назначенный главой Ближневосточного бюро телеканала, Максим Потапов в исполнении Петра Рыкова. «Я очень рад этой роли журналиста и что наконец-то дошли до этой темы. — признался исполнитель главной роли. — Журналисты — люди интеллигентные, образованные. Они сталкиваются с очень интересными ситуациями, проблемами, становятся свидетелями знаковых событий. И главное, у них есть чувство долга рассказывать людям правду».

    В сериале также снимались Анна Попова, Виктория Маслова, Сергей Векслер, Нодар Джанелидзе, Юлия Бойкова, Олег Абалян, Сергей Агафонов, Наталья Круглова и другие актеры. Первые две серии сериала можно посмотреть уже сегодня, 19 сентября, на официальной странице кинокомпании «Триикс Медиа» в соцсети «ВКонтакте». Полностью сериал выйдет в одном из российских онлайн-кинотеатров по подписке.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    Андрей КонстантиновКиноСериалЖурналисты
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close