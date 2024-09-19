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Происшествия Старшеклассницу в крови нашли на пороге школы на юге Петербурга

Старшеклассницу в крови нашли на пороге школы на юге Петербурга

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3 комментария

Медики спасают школьницу после попытки уйти из жизни в Московском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 сентября.

Экстренные службы к школе в микрорайоне Звёздное вызвали накануне около половины второго дня. Помощь требовалась девочке-подростку — она сидела на крыльце учебного заведения с опасными ранами. Бригада скорой увезла её в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Пациентка живёт в Пушкинском районе, воспитывается в полной семье, которая не привлекала внимание инспекторов по делам несовершеннолетних. Девочка знакома специалистам психоневрологического диспансера, где её ставили на учёт в связи с депрессией. По предварительным данным, она учится в 11 классе в Шушарах, однако на своей странице в соцсети местом учёбы указывает также школу в Московском районе, откуда её забрали медики.

Все обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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Комментарии
3
aprahka
27 минут
Шушары давят на психику.Абсолютно ненормальный район.
282408812
24 минуты
психотронное оружие?
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