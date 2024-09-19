Старшеклассницу в крови нашли на пороге школы на юге Петербурга

Медики спасают школьницу после попытки уйти из жизни в Московском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 сентября.



Экстренные службы к школе в микрорайоне Звёздное вызвали накануне около половины второго дня. Помощь требовалась девочке-подростку — она сидела на крыльце учебного заведения с опасными ранами. Бригада скорой увезла её в реанимацию в тяжёлом состоянии.



Пациентка живёт в Пушкинском районе, воспитывается в полной семье, которая не привлекала внимание инспекторов по делам несовершеннолетних. Девочка знакома специалистам психоневрологического диспансера, где её ставили на учёт в связи с депрессией. По предварительным данным, она учится в 11 классе в Шушарах, однако на своей странице в соцсети местом учёбы указывает также школу в Московском районе, откуда её забрали медики.



Все обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.

