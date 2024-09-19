Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

ясная погода, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

штиль.

 774мм 95%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,67
EUR 102,04
Инаугурация Беглова
Стрельба в офисе Wildberries
(От)Личный Петербург — 2024
Семейная ипотека без денег
Самокаты на Госучет
Дело «Юлмарта»
Наследство Васильева
Рейтинг колледжей СПб
Как (не)стать пособником СБУ
Рейтинги «Фонтанки»
Город Температура в Петербурге всё ещё выше нормы. Ловите последнее тепло

Температура в Петербурге всё ещё выше нормы. Ловите последнее тепло

1 596
2 комментария

В Петербурге хотя и солнечно, но становится прохладнее. Тем не менее температура пока превышает климатическую норму.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 сентября в городе переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер от слабого до умеренного. Воздух днём прогреется до 19–21 градуса.

Сегодня регион находится под влиянием гребня скандинавского антициклона. Вытянувшись с северо-запада, он сохраняет преимущественно солнечную и сухую погоду с дневной температурой, которая на 4–5 градусов превышает рамки климата. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В пятницу без осадков, ночью 13–15 градусов, местами 10, а днём 18–20. А в субботу значительно холоднее — не выше 13–15 градусов, но тоже сухо.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
282493173
4 минуты
осень давай поднажми уже
266065285
19 минут
ловить будем не последнее тепло, а первую нормальную погоду после месяцев африканской парилки
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Новости компаний
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
Новости компаний
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35
ТОП 5
Новости компаний
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
Открыт конкурс на разработку проекта многоквартирного дома в ЖК NEWПИТЕР
17 сентября, 17:55
На Чемпионате высоких технологий Сбер покажет свои инновации для повышения качества жизни
17 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» в финале народного конкурса в номинации «Ипотечный банк»
17 сентября, 15:20
Смартфонам ищут пару
17 сентября, 14:20
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00