Температура в Петербурге всё ещё выше нормы. Ловите последнее тепло

В Петербурге хотя и солнечно, но становится прохладнее. Тем не менее температура пока превышает климатическую норму.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 сентября в городе переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер от слабого до умеренного. Воздух днём прогреется до 19–21 градуса.

Сегодня регион находится под влиянием гребня скандинавского антициклона. Вытянувшись с северо-запада, он сохраняет преимущественно солнечную и сухую погоду с дневной температурой, которая на 4–5 градусов превышает рамки климата. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

