Трассу «Кола» перекроют разводки мостов через Свирь и Неву

В четверг, 19 сентября, федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в двух местах в связи с разводкой мостов и через Неву, и через Свирь. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ладожский мост через Неву, расположенный на 40-м километре дороги в Кировском районе Ленобласти, разведут на 45 минут — с 10:00 до 10:45. Лодейнопольский мост через Свирь (расположен на 236-м километре в Лодейнопольском районе) будет разведен больше чем на два часа — с 12:50 до 15:00.

