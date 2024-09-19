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Авто Трассу «Кола» перекроют разводки мостов через Свирь и Неву

Трассу «Кола» перекроют разводки мостов через Свирь и Неву

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1 комментарий

В четверг, 19 сентября, федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в двух местах в связи с разводкой мостов и через Неву, и через Свирь. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ладожский мост через Неву, расположенный на 40-м километре дороги в Кировском районе Ленобласти, разведут на 45 минут — с 10:00 до 10:45. Лодейнопольский мост через Свирь (расположен на 236-м километре в Лодейнопольском районе) будет разведен больше чем на два часа — с 12:50 до 15:00.

Движение автомобильного транспорта в это время будет полностью остановлено.

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Закрытие движения Трасса Кола
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Комментарии
1
Сила в Правде!!
1 час
балтийский флот эвакуируют похоже.
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