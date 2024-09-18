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    Путин согласился подписать договор о партнерстве с Ираном

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    Президент РФ Владимир Путин принял предложение российского МИД о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Распоряжение президента опубликовано 18 сентября на сайте правовых актов. Подписывать договор целесообразно «на высшем уровне».

    «Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — говорится в документе.

    17 сентября глава российского Совбеза Сергей Шойгу прибыл с визитом в Иран и передал послание Путина президенту Ирана Масуду Пезешкиану. Иранский лидер заявил, что углубление сотрудничества поможет снизить санкционное давление, оказываемое Западом на Москву и Тегеран.

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