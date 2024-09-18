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Власть Путин посетит одно из оборонных предприятий Петербурга

Путин посетит одно из оборонных предприятий Петербурга

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что 19 сентября посетит одно из оборонных предприятий Петербурга. Там он продолжит обсуждение развития Вооружённых сил РФ.

Сегодня на совещании по развитию армии в условиях СВО президент предложил обсудить укрепление боеготовности.

«Завтра продолжим эту работу на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга», — отметил Путин.

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Путин Владимир Путин Армия Вооруженные силы РФ
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