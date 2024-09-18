Путин посетит одно из оборонных предприятий Петербурга

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 19 сентября посетит одно из оборонных предприятий Петербурга. Там он продолжит обсуждение развития Вооружённых сил РФ.
Сегодня на совещании по развитию армии в условиях СВО президент предложил обсудить укрепление боеготовности.
«Завтра продолжим эту работу на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга», — отметил Путин.
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