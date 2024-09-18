Сдал назад и получил три года: суд огласил приговор водителю, устроившему ДТП в Пулково

Московский районный суд Петербурга огласил приговор водителю, в сентябре 2023 года сбившему пешехода на территории аэропорта Пулково. Под колеса прохожий попал, когда виновник ДТП сдавал задним ходом там, где это запрещено.



Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 сентября, осужденный в сентябре 2023 года заехал на территорию Пулково через проезд для такси и автобусов. Остановившись возле платной стоянки для автобусов он понял, что заехал не туда, и принялся сдавать назад.



В это время дорогу переходил пешеход. Помехи водитель не заметил и наехал на прохожего. Вред здоровью пострадавшего позднее оценили как тяжкий.



Осужденному дали три года условно и запретили управлять автомобилем 2,5 года. Он также должен возместить почти 900 тысяч рублей пострадавшему в качестве возмещения материального и морального ущерба.

