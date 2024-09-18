Атака на Торопец: как город упоминался на сайте Минобороны РФ

Город Торопец в Тверской области экстренно эвакуировали в ночь на 18 сентября из-за атаки БПЛА. Некоторое время въезд в населенный пункт был закрыт. Как позднее сообщили в Минздраве, в результате падения обломков дрона пострадали 13 человек. В Минобороны первую за время СВО атаку ВСУ на Торопец официально никак не комментировали, хотя на сайте ведомства город упоминается, и не раз.



О дронах, летящих на Торопец, стало известно около 3:30 ночи 18 сентября. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о сбитии дрона силами ПВО. Обломки БПЛА упали на землю, начался пожар. Экстренные службы среагировали оперативно и выехали на место ЧП.

Массированная атака дронами продолжилась. Примерно в 04:00 Руденя сообщил о принятом им решении об экстренной частичной эвакуации жителей Торопца с территории, где работает ПВО и бушует пожар.

Уже утром 18 сентября появились подробности ночных событий. Губернатор сообщил, что пожаров в самом Торопце не было, а в ликвидации последствий атаки БПЛА было задействовано 150 человек личного состава. Въезд в город был открыт с 12:00 по местному времени. Эвакуированные могли вернуться домой.

На сайте Минобороны этот город в Тверской области упоминается чаще всего в контексте строительства там арсенала для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

С инспекциями туда в середине 2018 года ездил тогда еще заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, который сейчас проходит по уголовному делу о крупной взятке. Например, в июне того же 2018 года Булгаков заявил, что арсенал в Торопце будет построен согласно срокам.

«Арсенал завершает строительство в современном стиле в соответствии с планом, утвержденным министром обороны», — цитировал слова Булгакова сайт Минобороны.

В конце 2018-го ведомство рассказало, что на арсенале в районе города Торопца построен современный блочно-модульный городок, а сам комплекс оборудован спальными помещениями, сауной, спортивным залом, кафе, медкабинетом и другими важными помещениями. Одновременно расположиться в этом городке могут до 200 военнослужащих. Все здания и сооружения укомплектованы мебелью, коммунальным оборудованием и готовы к работе, отмечали в пресс-службе МО. Аналогичные комплексы собирались возводить еще в нескольких регионах России.

После атаки БПЛА и ликвидации последствий в Тверской области была открыта горячая линия для обращений местных жителей.