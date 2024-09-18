Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

зап.

 774мм 72%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,67
EUR 102,04
Инаугурация Беглова
Самокаты на Госучет
(От)Личный Петербург — 2024
Дело «Юлмарта»
Наследство Васильева
Рейтинг колледжей СПб
Как (не)стать пособником СБУ
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Атака на Торопец: как город упоминался на сайте Минобороны РФ

Атака на Торопец: как город упоминался на сайте Минобороны РФ

5 719
20 комментариев

Город Торопец в Тверской области экстренно эвакуировали в ночь на 18 сентября из-за атаки БПЛА. Некоторое время въезд в населенный пункт был закрыт. Как позднее сообщили в Минздраве, в результате падения обломков дрона пострадали 13 человек. В Минобороны первую за время СВО атаку ВСУ на Торопец официально никак не комментировали, хотя на сайте ведомства город упоминается, и не раз.

О дронах, летящих на Торопец, стало известно около 3:30 ночи 18 сентября. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о сбитии дрона силами ПВО. Обломки БПЛА упали на землю, начался пожар. Экстренные службы среагировали оперативно и выехали на место ЧП.

Массированная атака дронами продолжилась. Примерно в 04:00 Руденя сообщил о принятом им решении об экстренной частичной эвакуации жителей Торопца с территории, где работает ПВО и бушует пожар.

Уже утром 18 сентября появились подробности ночных событий. Губернатор сообщил, что пожаров в самом Торопце не было, а в ликвидации последствий атаки БПЛА было задействовано 150 человек личного состава. Въезд в город был открыт с 12:00 по местному времени. Эвакуированные могли вернуться домой.

На сайте Минобороны этот город в Тверской области упоминается чаще всего в контексте строительства там арсенала для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

С инспекциями туда в середине 2018 года ездил тогда еще заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, который сейчас проходит по уголовному делу о крупной взятке. Например, в июне того же 2018 года Булгаков заявил, что арсенал в Торопце будет построен согласно срокам.

«Арсенал завершает строительство в современном стиле в соответствии с планом, утвержденным министром обороны», — цитировал слова Булгакова сайт Минобороны.

В конце 2018-го ведомство рассказало, что на арсенале в районе города Торопца построен современный блочно-модульный городок, а сам комплекс оборудован спальными помещениями, сауной, спортивным залом, кафе, медкабинетом и другими важными помещениями. Одновременно расположиться в этом городке могут до 200 военнослужащих. Все здания и сооружения укомплектованы мебелью, коммунальным оборудованием и готовы к работе, отмечали в пресс-службе МО. Аналогичные комплексы собирались возводить еще в нескольких регионах России.

После атаки БПЛА и ликвидации последствий в Тверской области была открыта горячая линия для обращений местных жителей.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Snow*
1 час
это чем же враги бомбили новые суперсовременные и суперзащищенные хранилища, которые должны были выдержать прямое попадание ракеты?! Вундервафлей, которая аналоговнет - тогда как они ее стащили прямо из-под носа главкома??! Ждем разъяснений от местных знатоков.
Панкихой
1 час
"Арсенал завершает строительство в современном стиле." ... читай - "Украли всё."
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
Новости компаний
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35
Новости компаний
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
Открыт конкурс на разработку проекта многоквартирного дома в ЖК NEWПИТЕР
17 сентября, 17:55
На Чемпионате высоких технологий Сбер покажет свои инновации для повышения качества жизни
17 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» в финале народного конкурса в номинации «Ипотечный банк»
17 сентября, 15:20
Смартфонам ищут пару
17 сентября, 14:20
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00