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    Рок-музыканты выступят с концертом в поддержку 10-летней петербурженки

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    В Петербурге состоится очередной концерт Благотворительного фестиваля «Добрый рок». Музыканты по традиции выступят бесплатно, а собранные деньги будут направлены на оплату курсов реабилитации методом иппотерапии.

    В этот раз в помощи нуждается 10-летняя Катя Русланова. В три месяца у девочки выявили сбой в работе нервной системы, был поставлен диагноз — резидуально-органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС). С тех пор Катя проходит регулярное медикаментозное лечение, реабилитации и очень много занимается с разными специалистами.

    «Динамика очень хорошая, она учится в обычной школе, у неё нет проблем с интеллектом. Но в обычной школе Катя испытывает сложности в обучении, так как ей сложнее, чем здоровым детям, — рассказывает мама девочки. — В данный момент у неё нарушение слухового восприятия и внимания, минимальная мозговая дисфункция (ММД), дисграфия, дислексия, смешанные нарушения поведения и эмоций. Иппотерапия поможет ей расслабить нервную систему и снять стресс, который она испытывает в школе».

    Однако занятия матери не по карману: она одна воспитывает дочь, значительная часть дохода уходит на оплату занятий со специалистами, процедуры и лечение.

    На помощь Кате пришёл «Добрый рок». 19 сентября в стенах легендарного клуба «Котельная Камчатка» состоится концерт в поддержку девочки. На сцену выйдут Маша Корниенко, Константин Кочелаев, Алексей Карпенков и tulpaFM, также поэт и режиссёр Сурья Севера, которая прочитает стихи.

    Все средства будут направлены на оплату занятий иппотерапией в РОО «Центр взаимной интеграции "Аккорд"».

    Подробности можно узнать на официальной странице «Доброго рока».

    РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд»» — социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности — иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория — лица с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных вузов. Организация ведёт подготовку волонтёров для работы в иппотерапевтических проектах и организует благотворительные конные праздники для социально незащищенных групп населения. РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд»» существует исключительно на пожертвования.

    Иппотерапия — метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. Иппотерапия применяется для реабилитации пациентов с неврологическими и другими нарушениями, такими как аутизм, церебральный паралич, артрит, рассеянный склероз, черепно-мозговая травма, инсульт, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства. Метод используется также в случаях поражения слуха и зрения.

    Благотворительный фестиваль «Добрый рок» проводится в Санкт-Петербурге с 2014 года. Главной целью фестиваля является сбор средств на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерапии (реабилитации посредством лечебной верховой езды). Каждый месяц на разных площадках Петербурга проходят благотворительные концерты, на которых выступают как начинающие коллективы, так и уже известные команды. Идею фестиваля поддерживают мэтры российской рок-сцены — Олег Гаркуша, Илья Черт, Андрей Князев, группы «Бригадный подряд», «2Самолета» и др. Все вырученные средства от продажи билетов поступают в Региональную общественную организацию «Аккорд».

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