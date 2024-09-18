Рок-музыканты выступят с концертом в поддержку 10-летней петербурженки

В этот раз в помощи нуждается 10-летняя Катя Русланова. В три месяца у девочки выявили сбой в работе нервной системы, был поставлен диагноз — резидуально-органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС). С тех пор Катя проходит регулярное медикаментозное лечение, реабилитации и очень много занимается с разными специалистами.

В Петербурге состоится очередной концерт Благотворительного фестиваля «Добрый рок». Музыканты по традиции выступят бесплатно, а собранные деньги будут направлены на оплату курсов реабилитации методом иппотерапии.

«Динамика очень хорошая, она учится в обычной школе, у неё нет проблем с интеллектом. Но в обычной школе Катя испытывает сложности в обучении, так как ей сложнее, чем здоровым детям, — рассказывает мама девочки. — В данный момент у неё нарушение слухового восприятия и внимания, минимальная мозговая дисфункция (ММД), дисграфия, дислексия, смешанные нарушения поведения и эмоций. Иппотерапия поможет ей расслабить нервную систему и снять стресс, который она испытывает в школе».



Однако занятия матери не по карману: она одна воспитывает дочь, значительная часть дохода уходит на оплату занятий со специалистами, процедуры и лечение.

