Рок-музыканты выступят с концертом в поддержку 10-летней петербурженки

В Петербурге состоится очередной концерт Благотворительного фестиваля «Добрый рок». Музыканты по традиции выступят бесплатно, а собранные деньги будут направлены на оплату курсов реабилитации методом иппотерапии.
В этот раз в помощи нуждается 10-летняя Катя Русланова. В три месяца у девочки выявили сбой в работе нервной системы, был поставлен диагноз — резидуально-органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС). С тех пор Катя проходит регулярное медикаментозное лечение, реабилитации и очень много занимается с разными специалистами.
«Динамика очень хорошая, она учится в обычной школе, у неё нет проблем с интеллектом. Но в обычной школе Катя испытывает сложности в обучении, так как ей сложнее, чем здоровым детям, — рассказывает мама девочки. — В данный момент у неё нарушение слухового восприятия и внимания, минимальная мозговая дисфункция (ММД), дисграфия, дислексия, смешанные нарушения поведения и эмоций. Иппотерапия поможет ей расслабить нервную систему и снять стресс, который она испытывает в школе».
Однако занятия матери не по карману: она одна воспитывает дочь, значительная часть дохода уходит на оплату занятий со специалистами, процедуры и лечение.
На помощь Кате пришёл «Добрый рок». 19 сентября в стенах легендарного клуба «Котельная Камчатка» состоится концерт в поддержку девочки. На сцену выйдут Маша Корниенко, Константин Кочелаев, Алексей Карпенков и tulpaFM, также поэт и режиссёр Сурья Севера, которая прочитает стихи.
Все средства будут направлены на оплату занятий иппотерапией в РОО «Центр взаимной интеграции "Аккорд"».
Подробности можно узнать на официальной странице «Доброго рока».