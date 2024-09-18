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Технологии Проекты резидентов «Сколково» используют для реализации проекта «Умный город» по всей стране

Проекты резидентов «Сколково» используют для реализации проекта «Умный город» по всей стране

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В проекте Минстроя России по цифровизации городского хозяйства будут принимать активное участие резиденты «Сколково». Соответствующее соглашение подписали сегодня Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и АНО «Центр компетенций "Умный город"» в рамках форума «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС».

Вместе стороны планируют запускать «пилотные» проекты по наиболее эффективным разработкам участников «Сколково», содействовать коммерциализации и тиражированию лучших практик. Соглашение также откроет возможность для внедрения передовых решений в 2320 муниципальных образованиях всех субъектов страны, которые являются участниками проекта «Умный город».

В «Сколково» более 500 стартапов, работающих по направлению «Умный город», рассказал Алексей Паршиков, заместитель председателя правления по работе с партнерами Фонда «Сколково». «Проекты наших резидентов «Большая тройка» и «Юникорн», российского разработчика платформы для умных зданий Ujin OS, уже не просто хорошо известны, а признаны практически эталонными решениями для умных городов и регионов, — отметил он. — Они получили признание в том числе на Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик, проводимом ежегодно Правительством РФ и Национальной премией «Умный город». Наша задача, чтобы таких результатов достигло максимальное количество резидентов, в том числе благодаря содействию и запуску «пилотных» проектов для оценки наиболее эффективных разработок».

В свою очередь Анатолий Курманов, первый заместитель директора, председатель Экспертного совета АНО «Центр компетенций "Умный город"», отметил, что в конце прошлого года на I Всероссийском форуме-выставке «Импортозамещение в строительном комплексе — цифровые и инновационные решения» в Технопарке «Сколково» удалось собрать более 250 ключевых участников строительных проектов, которым были представлены отечественные решения по приоритетным направлениям: энергоэффективность и энергосбережение, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

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