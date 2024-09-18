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    В России штраф за неостановку по требованию полицейских могут увеличить до 10 тысяч рублей. В законе есть и лишение прав

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    Отказ водителя остановиться по требованию сотрудников полиции будет наказываться штрафом до 10 тысяч рублей. Повторное такое нарушение приведет к лишению прав. Законопроект с изменениями в Кодекс РФ об административных правонарушениях 18 сентября в первом чтении приняли депутаты Госдумы. Пленарное заседание транслировалось на сайте нижней палаты парламента.

    В настоящий момент предусмотренный ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ штраф составляет от 500 до 800 рублей. Законопроект предлагает неостановку по требованию сотрудников полиции, таможенных органов и других контролирующих транспорт лиц наказывать штрафом от 7 до 10 тысяч рублей.

    Также за повторное нарушение водителям будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

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