В России штраф за неостановку по требованию полицейских могут увеличить до 10 тысяч рублей. В законе есть и лишение прав

Отказ водителя остановиться по требованию сотрудников полиции будет наказываться штрафом до 10 тысяч рублей. Повторное такое нарушение приведет к лишению прав. Законопроект с изменениями в Кодекс РФ об административных правонарушениях 18 сентября в первом чтении приняли депутаты Госдумы. Пленарное заседание транслировалось на сайте нижней палаты парламента.



В настоящий момент предусмотренный ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ штраф составляет от 500 до 800 рублей. Законопроект предлагает неостановку по требованию сотрудников полиции, таможенных органов и других контролирующих транспорт лиц наказывать штрафом от 7 до 10 тысяч рублей.

