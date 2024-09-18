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    Однорукий водитель насмерть сбил пенсионера у кладбища в Гатчине

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    Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП возле кладбища в Гатчинском районе Ленобласти. Машина снесла пешехода вместе с бетонным забором.

    ДТП случилось около пяти часов вечера 17 сентября на Станционной улице в Гатчине, около местного кладбища, сообщает 18 сентября 47News. По предварительным данным, 48-летний водитель легкового автомобиля Geely сбил 83-летнего пенсионера, который шел в попутном направлении, и въехал в металлическую ограду могилы. Судя по кадрам с места, машина также снесла бетонный забор кладбища.

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    Пострадавшего пешехода госпитализировали, но несколько часов спустя пенсионер скончался.

    Очевидцы в группе «ДТП И ЧП Гатчина» пишут, что за рулем автомобиля был водитель без правой руки. На самой машине есть знак «Инвалид». По данным 47News, за этот год водитель Geely не менее 14 раз привлекался к административной ответственности. По факту ДТП ведется проверка.

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    Комментарии 2

    TroLoLo18 Сен 2024 в 14:56
    Обоюдка...
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