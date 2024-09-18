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Происшествия Один человек погиб и двое пострадали после того, как легковушка вылетела в кювет на Южном шоссе

Один человек погиб и двое пострадали после того, как легковушка вылетела в кювет на Южном шоссе

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Трое молодых людей попали в ДТП на Южном шоссе Всеволожского района Ленобласти. Один из них — погиб, двое — пострадали. Обстоятельства произошедшего 18 сентября сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Трагедия произошла рано утром 17 сентября. В районе 5 часов автомобиль «ВАЗ 2107» ехал по Южному шоссе в сторону железнодорожной станции Кирпичный завод. В какой-то момент 21-летний парень, сидевший за рулем, не справился с управлением и машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель погиб на месте.

Двое пассажиров, ехавшие с ним, сейчас находятся в больнице.

«21-летний молодой человек — в тяжелом состоянии, 22–летний — в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку обстоятельств трагедии», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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