«БМВ» снёс пешеходов после ДТП у «Парка Победы». В больнице трое

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Московском районе Петербурга и стало причиной госпитализации трех человек. После удара в людей отлетела одна из машин. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области
Авария произошла накануне в 22:45 на перекрестке Московского проспекта и Бассейной улицы. По предварительным данным, вблизи станции метро «Парк Победы» дорогу не смогли поделить
В результате аварии пострадали все трое.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего.