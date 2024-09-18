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    «БМВ» снёс пешеходов после ДТП у «Парка Победы». В больнице трое

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    ДТП с участием двух автомобилей произошло в Московском районе Петербурга и стало причиной госпитализации трех человек. После удара в людей отлетела одна из машин. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 18 сентября.

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    Авария произошла накануне в 22:45 на перекрестке Московского проспекта и Бассейной улицы. По предварительным данным, вблизи станции метро «Парк Победы» дорогу не смогли поделить 45-летняя женщина за рулем «Мазды» и 35-летний водитель «БМВ». От удара вторая машина вылетела на тротуар, где сбила мужчину с девушкой и врезалась в киоск, в котором находилась еще одна девушка.

    В результате аварии пострадали все трое. 58-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, девушки в возрасте 19 лет и 21 года получили травмы средней степени тяжести.

    В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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