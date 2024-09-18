Китай ввел санкции против девяти компаний из США за продажу вооружений Тайваню

Китай ввел санкции против девяти американских компаний за продажу вооружений Тайваню. Об этом МИД КНР сообщил в среду, 18 сентября.



Ограничения Китай ввел против компаний Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense, TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal и Exovera.



В пресс-релизе отмечается, что США подрывают «принцип одного Китая», а также вмешиваются во внутренние дела КНР.



Решение вступило в силу 18 сентября.



Китай считает остров Тайвань частью своей территории, однако де-факто там есть своя администрация, которая не считает себя частью КНР.

