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    Китай ввел санкции против девяти компаний из США за продажу вооружений Тайваню

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    Китай ввел санкции против девяти американских компаний за продажу вооружений Тайваню. Об этом МИД КНР сообщил в среду, 18 сентября.

    Ограничения Китай ввел против компаний Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense, TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal и Exovera.

    В пресс-релизе отмечается, что США подрывают «принцип одного Китая», а также вмешиваются во внутренние дела КНР.

    Решение вступило в силу 18 сентября.

    Китай считает остров Тайвань частью своей территории, однако де-факто там есть своя администрация, которая не считает себя частью КНР.

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