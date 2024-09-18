Петербуржцы готовятся к вылету из Батуми после задержки рейса Red Wings почти на сутки

Пассажиры рейса авиакомпании Red Wings из Батуми готовятся к долгожданному вылету в Петербург после длительной задержки. Ожидание посадки заняло около суток. Об этом
Согласно табло прилетов аэропорта Пулково, рейс
«После маленького бунта пассажиров высадили из самолета, вернули багаж и отвезли в гостиницу. В гостиницу заселили в
Как ответили «Фонтанке» в авиакомпании, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна с другого рейса и метеоусловия.
Вместе с тем пассажиры в Пулково жалуются и на другие задержки самолетов
Также задерживается рейс WZ 561 в Кутаиси, который должен был вылететь в 8:30. «Вылет перенесен на 23:45. Из-за задержки прибытия борта в Пулково», — ответили в авиакомпании.