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    Петербуржцы готовятся к вылету из Батуми после задержки рейса Red Wings почти на сутки

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    Пассажиры рейса авиакомпании Red Wings из Батуми готовятся к долгожданному вылету в Петербург после длительной задержки. Ожидание посадки заняло около суток. Об этом 18 сентября в беседе с «Фонтанкой» рассказала читательница Татьяна.

    Согласно табло прилетов аэропорта Пулково, рейс WZ 508 из Батуми должен был прибыть в 14:30 накануне, но ожидается 18 сентября в 13:50. Перед этим вылет борта переносили на 00:55, но рейс снова задержали.

    «После маленького бунта пассажиров высадили из самолета, вернули багаж и отвезли в гостиницу. В гостиницу заселили в 2 часа ночи», — добавила Татьяна.

    Как ответили «Фонтанке» в авиакомпании, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна с другого рейса и метеоусловия.

    Вместе с тем пассажиры в Пулково жалуются и на другие задержки самолетов Red Wings. «Задержка рейса Red Wings в Тбилиси на 22 часа. Должен был улететь 17.09 в 21:50, на текущий момент по расписанию улетит в 19:50 18.09», — указал читатель «Фонтанки».

    Также задерживается рейс WZ 561 в Кутаиси, который должен был вылететь в 8:30. «Вылет перенесен на 23:45. Из-за задержки прибытия борта в Пулково», — ответили в авиакомпании.

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