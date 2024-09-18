Петербуржцы готовятся к вылету из Батуми после задержки рейса Red Wings почти на сутки

Пассажиры рейса авиакомпании Red Wings из Батуми готовятся к долгожданному вылету в Петербург после длительной задержки. Ожидание посадки заняло около суток. Об этом 18 сентября в беседе с «Фонтанкой» рассказала читательница Татьяна.



Согласно табло прилетов аэропорта Пулково, рейс WZ 508 из Батуми должен был прибыть в 14:30 накануне, но ожидается 18 сентября в 13:50. Перед этим вылет борта переносили на 00:55, но рейс снова задержали.