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Образ жизни Готовимся к Литературному диктанту: спорим, вы не ответите и на половину вопросов

Готовимся к Литературному диктанту: спорим, вы не ответите и на половину вопросов

Тест для настоящих книголюбов

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На таких вопросах даже филологи запнутся

Ежегодно в сентябре чтецы и филологи проверяют знания на Литературном диктанте. Совсем скоро тест пройдет вновь, но лишь единицы справятся со всеми вопросами. Если кажется, что вы-то уж точно ответите правильно на каждый из них, для начала потренируйтесь на заданиях предыдущих диктантов. Они покажут, насколько крепка ваша любовь к литературе.

ТЕСТПройден 127 раз
1 / 10
Вспомните, какая из работ никогда не входила в «Петербургские повести» Николая Гоголя:
  • Шинель
  • Женитьба
  • Нос
  • Портрет
2 / 10
В пьесе «Вишневый сад» Чехова один из персонажей говорит: «Меня в вагоне одна баба назвала так: облезлый барин». Чьи это слова?
  • Леонида Гаева
  • Семена Епиходова
  • Бориса Симеонова-Пищика
  • Пети Трофимова
3 / 10
Вспомните, как звали главного героя комедии Грибоедова «Горе от ума»:
  • Александр Иванович
  • Александр Григорьевич
  • Александр Андреевич
  • Александр Павлович
4 / 10
И героиня повести Тургенева «Ася», и персонажи романа Булгакова «Мастер и Маргарита» считали именно этот порок самым главным:
  • Жадность
  • Трусость
  • Лень
  • Зависть
5 / 10
У Акиры Куросавы есть фильм о преступниках и бродягах. И хотя события разворачиваются в Японии периода Эдо, в основе сюжета лежит пьеса Максима Горького о российской действительности рубежа XIX и XX веков. О каком тексте идет речь?
  • На дне
  • Варвары
  • Враги
  • Последние
6 / 10
Кто написал романы «Семейное счастие», «Декабристы» и «Роман о времени Петра I»?
  • Лев Толстой
  • Николай Толстой
  • Иван Толстой
  • Сергей Толстой
7 / 10
Повесть «Республика ШКИД» рассказывает об учебном заведении для беспризорников. Фамилия этого писателя содержится в аббревиатуре ШКИД:
  • Шолохов
  • Достоевский
  • Короленко
  • Иванов-Разумник
8 / 10
Название какого жанра поэзии происходит от латинского слова «плясать», изначально обозначавшего «танцевальную песню»?
  • Ода
  • Баллада
  • Элегия
  • Романс
9 / 10
Улица Некрасова в центральной части Санкт-Петербурга до 1918 года носила другое название, которое известно по стихотворению Самуила Маршака о злоключениях невнимательного человека. Какое название носила улица?
  • Речная
  • Рассеянная
  • Полевая
  • Бассейная
10 / 10
И напоследок — как называется фраза, содержащая максимально возможное число букв алфавита (в переводе с греческого — «все буквы»):
  • Эпиграмма
  • Пентаграмма
  • Фонограмма
  • Панграмма

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