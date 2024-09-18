Готовимся к Литературному диктанту: спорим, вы не ответите и на половину вопросов

Ежегодно в сентябре чтецы и филологи проверяют знания на Литературном диктанте. Совсем скоро тест пройдет вновь, но лишь единицы справятся со всеми вопросами. Если кажется, что вы-то уж точно ответите правильно на каждый из них, для начала потренируйтесь на заданиях предыдущих диктантов. Они покажут, насколько крепка ваша любовь к литературе.
Вспомните, какая из работ никогда не входила в «Петербургские повести» Николая Гоголя:
- Шинель
- Женитьба
- Нос
- Портрет
В пьесе «Вишневый сад» Чехова один из персонажей говорит: «Меня в вагоне одна баба назвала так: облезлый барин». Чьи это слова?
- Леонида Гаева
- Семена Епиходова
- Бориса Симеонова-Пищика
- Пети Трофимова
Вспомните, как звали главного героя комедии Грибоедова «Горе от ума»:
- Александр Иванович
- Александр Григорьевич
- Александр Андреевич
- Александр Павлович
И героиня повести Тургенева «Ася», и персонажи романа Булгакова «Мастер и Маргарита» считали именно этот порок самым главным:
- Жадность
- Трусость
- Лень
- Зависть
У Акиры Куросавы есть фильм о преступниках и бродягах. И хотя события разворачиваются в Японии периода Эдо, в основе сюжета лежит пьеса Максима Горького о российской действительности рубежа XIX и XX веков. О каком тексте идет речь?
- На дне
- Варвары
- Враги
- Последние
Кто написал романы «Семейное счастие», «Декабристы» и «Роман о времени Петра I»?
- Лев Толстой
- Николай Толстой
- Иван Толстой
- Сергей Толстой
Повесть «Республика ШКИД» рассказывает об учебном заведении для беспризорников. Фамилия этого писателя содержится в аббревиатуре ШКИД:
- Шолохов
- Достоевский
- Короленко
- Иванов-Разумник
Название какого жанра поэзии происходит от латинского слова «плясать», изначально обозначавшего «танцевальную песню»?
- Ода
- Баллада
- Элегия
- Романс
Улица Некрасова в центральной части Санкт-Петербурга до 1918 года носила другое название, которое известно по стихотворению Самуила Маршака о злоключениях невнимательного человека. Какое название носила улица?
- Речная
- Рассеянная
- Полевая
- Бассейная
И напоследок — как называется фраза, содержащая максимально возможное число букв алфавита (в переводе с греческого — «все буквы»):
- Эпиграмма
- Пентаграмма
- Фонограмма
- Панграмма