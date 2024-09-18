Готовимся к Литературному диктанту: спорим, вы не ответите и на половину вопросов

5 / 10

У Акиры Куросавы есть фильм о преступниках и бродягах. И хотя события разворачиваются в Японии периода Эдо, в основе сюжета лежит пьеса Максима Горького о российской действительности рубежа XIX и XX веков. О каком тексте идет речь?