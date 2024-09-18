Телефонные мошенники подключили петербургскую пенсионерку к «видеоконференции с губернатором» и лишили денег

Семидесятипятилетняя петербурженка обратилась в полицию с заявлением о том, как мошенники выманили у нее 400 тысяч рублей, прикрываясь «губернатором». Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, неизвестный позвонил женщине около полудня 13 сентября, представился сотрудником городской администрации и заявил, что через 30 минут начнется «видеоконференция с губернатором Санкт-Петербурга».
Спустя полчаса пенсионерка подключилась к видеоконференции и с ней якобы беседовал глава города. «Губернатор» сообщил, что с женщиной свяжется «генерал-полковник полиции». Спустя некоторое время раздался звонок, и «генерал-полковник» поведал потрясенной собеседнице, что от ее имени был совершен перевод на 30 миллионов рублей на поддержку ВСУ, и что теперь в ее отношении будет возбуждено уголовное дело.
Впав в панику, пенсионерка перевела свои сбережения в размере 400 тысяч рублей на «безопасный счет», который ей продиктовал злоумышленник. Только после этого пострадавшая рассказала о своих телефонных приключениях сыну, а тот сообщил ей, что она стала жертвой мошенников. Обманутая пенсионерка обратилась в полицию.
Чтобы как можно меньше людей попадались на уловки мошенников, Управление по борьбе с противоправным использованием информационно - коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области создало официальный телеграм-канал «Ленинградский Cyber-страж». В нем публикуются видео с задержаниями преступников, схемы мошенничества с подробным анализом и способы защиты от кибер-угроз.