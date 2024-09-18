Телефонные мошенники подключили петербургскую пенсионерку к «видеоконференции с губернатором» и лишили денег

Семидесятипятилетняя петербурженка обратилась в полицию с заявлением о том, как мошенники выманили у нее 400 тысяч рублей, прикрываясь «губернатором». Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, неизвестный позвонил женщине около полудня 13 сентября, представился сотрудником городской администрации и заявил, что через 30 минут начнется «видеоконференция с губернатором Санкт-Петербурга».

Спустя полчаса пенсионерка подключилась к видеоконференции и с ней якобы беседовал глава города. «Губернатор» сообщил, что с женщиной свяжется «генерал-полковник полиции». Спустя некоторое время раздался звонок, и «генерал-полковник» поведал потрясенной собеседнице, что от ее имени был совершен перевод на 30 миллионов рублей на поддержку ВСУ, и что теперь в ее отношении будет возбуждено уголовное дело.