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    Телефонные мошенники подключили петербургскую пенсионерку к «видеоконференции с губернатором» и лишили денег

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    Семидесятипятилетняя петербурженка обратилась в полицию с заявлением о том, как мошенники выманили у нее 400 тысяч рублей, прикрываясь «губернатором». Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, неизвестный позвонил женщине около полудня 13 сентября, представился сотрудником городской администрации и заявил, что через 30 минут начнется «видеоконференция с губернатором Санкт-Петербурга».

    Спустя полчаса пенсионерка подключилась к видеоконференции и с ней якобы беседовал глава города. «Губернатор» сообщил, что с женщиной свяжется «генерал-полковник полиции». Спустя некоторое время раздался звонок, и «генерал-полковник» поведал потрясенной собеседнице, что от ее имени был совершен перевод на 30 миллионов рублей на поддержку ВСУ, и что теперь в ее отношении будет возбуждено уголовное дело.

    Впав в панику, пенсионерка перевела свои сбережения в размере 400 тысяч рублей на «безопасный счет», который ей продиктовал злоумышленник. Только после этого пострадавшая рассказала о своих телефонных приключениях сыну, а тот сообщил ей, что она стала жертвой мошенников. Обманутая пенсионерка обратилась в полицию.

    Чтобы как можно меньше людей попадались на уловки мошенников, Управление по борьбе с противоправным использованием информационно - коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области создало официальный телеграм-канал «Ленинградский Cyber-страж». В нем публикуются видео с задержаниями преступников, схемы мошенничества с подробным анализом и способы защиты от кибер-угроз.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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