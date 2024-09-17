Невовремя. Очевидцы сообщают о поломавшемся поезде и закрытии станции «Зенит» после матча

Толпам болельщиков пришлось ждать возможности вернуться домой после матча на «Газпром Арене». Ближайшую к стадиону станцию метро «Зенит» временно закрывали на вход.
О проблемах в подземке сообщил читатель «Фонтанки» около 22:40. По его словам, пассажиров, которые уже набились в поезд, попросили выйти. Спустя некоторое время состав уехал пустым. Как пояснили в пресс-службе метрополитена, все из-за неисправности дверей, поезд уехал в депо. На платформе тем временем скопилось много народу — люди возвращаются с футбола. Ждать пришлось около 20 минут, говорит наш собеседник.
«Фонтанка.ру»
В то же время другой очевидец рассказал, что станцию и вовсе закрывали на вход. Видимо, чтобы не собирать на платформе еще больше людей. В телеграм-канале метро это объяснили увеличением пассажиропотока, но буквально через минуту там сообщили, что «Зенит» вновь работает в обычном режиме. Сейчас станция открыта.