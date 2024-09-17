    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    0 м/с, штиль

    772мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.43eur101.51

    Невовремя. Очевидцы сообщают о поломавшемся поезде и закрытии станции «Зенит» после матча

    684
    1 комментарий

    Толпам болельщиков пришлось ждать возможности вернуться домой после матча на «Газпром Арене». Ближайшую к стадиону станцию метро «Зенит» временно закрывали на вход.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    О проблемах в подземке сообщил читатель «Фонтанки» около 22:40. По его словам, пассажиров, которые уже набились в поезд, попросили выйти. Спустя некоторое время состав уехал пустым. Как пояснили в пресс-службе метрополитена, все из-за неисправности дверей, поезд уехал в депо. На платформе тем временем скопилось много народу — люди возвращаются с футбола. Ждать пришлось около 20 минут, говорит наш собеседник.

    «Фонтанка.ру»

    В то же время другой очевидец рассказал, что станцию и вовсе закрывали на вход. Видимо, чтобы не собирать на платформе еще больше людей. В телеграм-канале метро это объяснили увеличением пассажиропотока, но буквально через минуту там сообщили, что «Зенит» вновь работает в обычном режиме. Сейчас станция открыта.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close