Петербуржцы застряли в Батуми — их рейс задерживают более чем на 11 часов

Рейсы авиакомпании Red Wings из Батуми отправляются с задержкой на 11–14 часов, сообщают 17 сентября читатели «Фонтанки», застрявшие в международном аэропорту имени Александра Картвели.

«Сегодня из Батуми в Сочи рейс вылетел с задержкой на 12 часов, — рассказала "Фонтанке" читательница Татьяна. — Наш рейс № 508 Батуми — Санкт-Петербург задерживают на 11 часов. Самое неприятное, что мы уже в самолете ждём 2,5 часа — и никакой информации».

По словам женщины, с такими задержками сталкиваются пассажиры и других рейсов авиакомпании на протяжении последней недели.



Согласно табло прилетов аэропорта Пулково рейс № 508 из Батуми должен был прибыть в 14:30 17 сентября, но ожидается 18 сентября в 00:55.