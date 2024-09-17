«Слава России» и грозный медведь. Фанаты «Зенита» устроили перф перед матчем с «Рубином»

Фанатский вираж футбольного клуба «Зенит» перед матчем Кубка России против «Рубина» вывесил на «Газпром Арене» впечатляющий баннер с изображением яростного медведя. Матч проходит в Петербурге 17 сентября.

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»







Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»







На самом баннере — гигантская надпись «Слава России!». Снизу рисунок сопровождали слова «Пропаганда любви, преданности». Похоже, что это отсылка к песне группы 25/17 «Пропаганда».

Счет пока 1:0 в пользу «Зенита».

Напомним, что для посещения матчей Кубка России по-прежнему не нужен Fan ID, который футбольные фанаты большинства российских команд, включая «Зенит», принципиально отказываются оформлять.

