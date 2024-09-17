Лукашенко запретил продавать и покупать криптовалюту вне белорусских бирж

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об обращении криптовалюты, который запрещает физлицам продавать и покупать цифровую валюту вне белорусских бирж. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба главы государства.
Документ подписан с целью исключения возможности вовлечь граждан в мошенническую или другую противоправную деятельность, отмечается в сообщении.
Из пресс-релиза следует, что указ поможет развитию прозрачного и контролируемого обращения криптовалюты, предотвращению вывода из страны похищенных со счетов граждан страны денег.