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    Лукашенко запретил продавать и покупать криптовалюту вне белорусских бирж

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об обращении криптовалюты, который запрещает физлицам продавать и покупать цифровую валюту вне белорусских бирж. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба главы государства.

    Документ подписан с целью исключения возможности вовлечь граждан в мошенническую или другую противоправную деятельность, отмечается в сообщении.

    Из пресс-релиза следует, что указ поможет развитию прозрачного и контролируемого обращения криптовалюты, предотвращению вывода из страны похищенных со счетов граждан страны денег.

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