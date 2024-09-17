Четверых участниц группы «Pussу Riot» объявили в розыск

В России объявили в розыск четверых участниц группы «Pussу Riot», передает 17 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агенства, это Ольга Борисова, Алина Петрова, Диана Буркот и Тасо (Анастасия) Плетнер. По какой именно уголовной статье разыскивают девушек, не уточняется.



По информации ТАСС, уголовное дело может быть возбуждено за финансирование терроризма.

Тасо Плетнер в 2022 году в Швейцарии была оштрафована за нанесение граффити на общественное здание в Берне. В 2023 году вместе с Марией Алехиной*, Дианой Буркот и Ольгой Борисовой выступала в разных странах с шоу «Riot Days» - серией перфомансов об активизме и российской тюрьме.