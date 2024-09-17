Топтал мясо и задевал чужие машины. Жители Петербурга стали свидетелями странного инцидента

Во вторник днем жители Петербурга заметили не совсем обычную картину. Мужчина в Василеостровском районе собирал куски мяса с дороги, по словам очевидцев, и тут же топтал их. Об инциденте «Фонтанке» 17 сентября рассказал читатель.
Собеседник сообщил, что днем, примерно в 13 часов, в районе пересечения улиц Кораблестроителей и Наличной водитель брендированной «Газели» «Мираторга» собирал с дороги куски мяса, выпавшие из кузова, который он, вероятно, забыл закрыть.
По словам читателя, водитель собирал мясо и одновременно топтал его. При этом дверь от кузова так и осталась открытой и задела несколько припаркованных автомобилей. Очевидец уточнил, что после этого водитель на «Газели» уехал.
В пресс-службе агропромышленного комплекса «Мираторг» сказали, что разберутся в ситуации, уточнив некоторые детали произошедшего.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.