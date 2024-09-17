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    В Татарстане при раскопках нашли могильник времен каменного века. Он старше пирамид Египта

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    В Татарстане во время археологических раскопок были найдены 9 погребений первобытных людей каменного века. По возрасту могильник старше египетских пирамид, подчеркнули в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

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    Раскопки велись в Мензелинском районе. На территории памятника археологии были найдены наконечники стрел, украшения, сделанные из зубов оленя, бобра, глоточных зубов рыб. Среди прочего специалисты обнаружили резцы сурка, шлифованные пластины из клыков кабана и округлые подвески из приуральского серпентинита.

    Возраст обнаруженного захоронения — середина — вторая половина пятого тысячелетия до нашей эры. Подобные находки ранее были найдены на территории могильников в степной зоне европейской части России, в Хвалынском и Мариупольском могильниках, что позволяет ученым датировать найденные в Татарстане артефакты этим временем.

    Наибольшее внимание археологов привлекли два погребения. В первом захоронены женщина с ребенком 4–5 лет, причем он был уложен между ее ногами. Могила была обильно посыпана охрой, в ногах найдены сотни украшений. Во втором случае найден скелет взрослого человека с таким же набором украшений, а на шее — ожерелье из прекрасно отполированных клыков кабана.

    На территории раскопок найдены жертвенные комплексы в виде небольших ям, обильно посыпанных охрой.

    Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

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