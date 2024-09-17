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    Конституционный суд не принял жалобу контрактника, которого из-за СВО не уволили со службы

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    Жалобу контрактника, которого из-за СВО не уволили со службы по истечении срока контракта, не принял Конституционный суд России. В суде сочли, что в период частичной мобилизации положения, регулирующие отношения, связанные с исполнением воинской обязанности и прохождением военной службы по контракту, не могут расцениваться как нарушающие конституционные права граждан.

    О деле военнослужащего Владислава Богданова сообщается в материале «Адвокатской газеты». 18 сентября 2022 года у Владислава истек срок заключенного контракта о прохождения военной службы в ВС РФ. Через четыре месяца его так и не исключили из списков личного состава воинской части, из-за чего он и обратился с рапортом об увольнении его с военной службы. Получил отказ с такой формулировкой: «В период мобилизации военнослужащие продолжают проходить военную службу».

    Жалобу Владислава на бездействие командира воинской части гарнизонный военный суд удовлетворять тоже отказался, указав, что для подобных оценок у Владислава не хватает компетенций.

    Конституционный суд свой отказ разъяснил так:

    «При объявлении мобилизации допускаются исключения из правил, установленных для обычных условий прохождения военной службы и касающихся в том числе сроков прохождения указанной службы и оснований увольнения с нее, что обеспечивает достижение целей и задач мобилизации и само по себе не может рассматриваться как не согласующееся с конституционно значимыми целями ограничение прав военнослужащих».

    Адвокат МКА «Корпорация адвокатов Москвы» Тимур Харди обратил внимание на то, что проблема увольнения военнослужащих из рядов ВС РФ по истечении сроков контрактов является крайне актуальной.

    «Далеко не все военнослужащие, подписывая контракты на один год, были готовы к тому, что затем контракты будут продлены до завершения СВО. Соответственно, они настаивают на своей демобилизации», — заметил он.

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