Конституционный суд не принял жалобу контрактника, которого из-за СВО не уволили со службы

Жалобу контрактника, которого из-за СВО не уволили со службы по истечении срока контракта, не принял Конституционный суд России. В суде сочли, что в период частичной мобилизации положения, регулирующие отношения, связанные с исполнением воинской обязанности и прохождением военной службы по контракту, не могут расцениваться как нарушающие конституционные права граждан.

О деле военнослужащего Владислава Богданова сообщается в материале «Адвокатской газеты». 18 сентября 2022 года у Владислава истек срок заключенного контракта о прохождения военной службы в ВС РФ. Через четыре месяца его так и не исключили из списков личного состава воинской части, из-за чего он и обратился с рапортом об увольнении его с военной службы. Получил отказ с такой формулировкой: «В период мобилизации военнослужащие продолжают проходить военную службу».