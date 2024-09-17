Экс-жена хоккеиста СКА Грицюка обвинила его в намеренном снижении зарплаты из-за алиментов

Виктория Данильчук, бывшая жена форварда хоккейного клуба СКА и сборной России Арсения Грицюка, обвинила экс-мужа в намеренном занижении зарплаты, чтобы не платить алименты. Об этом она написала в своих социальных сетях.
«Ты рассказываешь всем, что контракт уменьшил ради кубка? Может, ради того, чтобы отжать деньги у ребенка и не платить алименты. Ты расскажи, как ты подачку кинул в 100 тысяч, когда выгнал. Мол, сними квартиру за 40 тысяч, а на остальное живи с ребенком. Ты цены видел в стране?» — написала бывшая жена Грицюка.
Кроме того, она заявила, что хоккеист якобы выгнал ее и 4-месячного ребенка «на улицу», дав всего дня на то, чтобы собрать вещи. По словам Данильчук, причиной развода стало то, что она «не готовила». В свою защиту женщина заявила, что недавно родила и не успела восстановиться.
Арсений Грицюк на звонок корреспондента «Фонтанки» не ответил.
Летом стало известно, что Арсений Грицюк согласился на понижение контракта со СКА с 60 до 12 миллионов рублей. Это помогло команде вписаться в потолок зарплат. В текущем сезоне Грицюк сыграл за СКА четыре матча, в которых набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас».
Виктория Данильчук - мастер спорта по художественной гимнастике. В юности занимала призовые места в турнирах различных уровней.