Экс-жена хоккеиста СКА Грицюка обвинила его в намеренном снижении зарплаты из-за алиментов

Виктория Данильчук, бывшая жена форварда хоккейного клуба СКА и сборной России Арсения Грицюка, обвинила экс-мужа в намеренном занижении зарплаты, чтобы не платить алименты. Об этом она написала в своих социальных сетях.



«Ты рассказываешь всем, что контракт уменьшил ради кубка? Может, ради того, чтобы отжать деньги у ребенка и не платить алименты. Ты расскажи, как ты подачку кинул в 100 тысяч, когда выгнал. Мол, сними квартиру за 40 тысяч, а на остальное живи с ребенком. Ты цены видел в стране?» — написала бывшая жена Грицюка.