Госдума приняла законопроект об усилении защиты объектов ТЭК от атак дронов

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект об усилении объектов топливно-энергетической промышленности (ТЭК) от атак беспилотными летательным аппаратами. Документ закрепляет право сотрудников охраны таких объектов воздействовать на системы навигации дронов, 17 сентября сообщила пресс-служба «Единой России».
Сотрудники охраны сейчас могут подавлять сигналы дистанционного управления, пульты управления и физически уничтожать дроны. Однако БПЛА могут использовать системы спутниковой навигации и продолжать движение, отмечают в пресс-службе партии.
Законопроект предлагает позволить охранным организациям противодействовать именно системам спутниковой навигации с использованием спецсредств и оружия вне объектов ТЭК.
Основную угрозу российским ТЭК несут БПЛА самолетного типа с возможностью скрытного перемещения и доставкой мощных зарядов взрывчатки. Сейчас правительство РФ формирует и уточняет список объектов, которые подлежат усиленной защите.
За последнюю неделю было проведено около 300 запусков дронов, добавили в пресс-службе.