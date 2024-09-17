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    Госдума приняла законопроект об усилении защиты объектов ТЭК от атак дронов

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    Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект об усилении объектов топливно-энергетической промышленности (ТЭК) от атак беспилотными летательным аппаратами. Документ закрепляет право сотрудников охраны таких объектов воздействовать на системы навигации дронов, 17 сентября сообщила пресс-служба «Единой России».

    Сотрудники охраны сейчас могут подавлять сигналы дистанционного управления, пульты управления и физически уничтожать дроны. Однако БПЛА могут использовать системы спутниковой навигации и продолжать движение, отмечают в пресс-службе партии.

    Законопроект предлагает позволить охранным организациям противодействовать именно системам спутниковой навигации с использованием спецсредств и оружия вне объектов ТЭК.

    Основную угрозу российским ТЭК несут БПЛА самолетного типа с возможностью скрытного перемещения и доставкой мощных зарядов взрывчатки. Сейчас правительство РФ формирует и уточняет список объектов, которые подлежат усиленной защите.

    За последнюю неделю было проведено около 300 запусков дронов, добавили в пресс-службе.

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